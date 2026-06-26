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Başkan Erdoğan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi - 1

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

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