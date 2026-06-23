Bakan Çiftçi duyurdu: 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Polislik hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği sonuçlarla birlikte toplam 10 bin öğrenci polis teşkilatına katılma hakkı kazandı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 33. Dönem giriş sınavı sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adayların uzun süredir beklediği sonuçların erişime açıldığını bildirdi.

10 BİN YENİ POLİS ADAYI TEŞKİLATA KATILACAK

Açıklamaya göre; lisans mezunları arasından 6 bin 800 erkek ve 1200 kadın, ön lisans mezunları arasından ise 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci polis teşkilatına kazandırılacak.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Duyuru Sayfası üzerinden öğrenebiliyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.