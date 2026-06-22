CHP'deki grup toplantısı krizinde yeni perde! Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Bu hafta da yapılmayabilir

CHP’de parti içi tartışmalar derinleşirken, gözler TBMM'deki olağan grup toplantısına çevrildi. Ankara kulislerinde, parti içindeki çift başlılık tartışmaları nedeniyle grup toplantısının bu hafta da yapılmayabileceği değerlendiriliyor. Partideki son gelişmelere değinen Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ise, “Olağan grup toplantısı Kılıçdaroğlu açısından planlanmış değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinde başlattığı arınma süreci bütün hızıyla devam ederken, gözler mevcut takvime göre 23 Haziran 2026 Salı günkü olağan grup toplantısının bu hafta da yapılıp yapılmayacağına çevrildi. CHP'DE GRUP TOPLANTISI BU HAFTA YAPILACAK MI? Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay çağrılarına kapıyı kapatması parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, İzmir'de yaşanan arbede ve genel merkezdeki paralel toplantı iddiaları krizin derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Ankara kulislerinde ise CHP'deki grup toplantısının bu hafta da yapılmayabileceği konuşuluyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP'deki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

GRUP TOPLANTISI İPTAL Mİ EDİLECEK? CHP'deki iç gerilimin TBMM çalışmalarına yansımasını değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Sinir savaşları devam ediyor ama Meclis'te grup toplantı salonundaki grup savaşlarında geçici ateşkes ilan edilmiş gözüküyor. Sayın Kılıçdaroğlu yarın saat 11'den itibaren Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK), sonra Parti Meclisi'ni (PM) toplayacak. Dolayısıyla olağan grup toplantısı Kılıçdaroğlu açısından planlanmış değil" ifadelerini kullandı. Müderrisoğlu, Özgür Özel ve ekibinin de aynı saatlerde kendi planlamalarını yaptığını belirterek, "Özgür Özel de kendince ve kendi ekibiyle bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısı planlıyor. Yarınki toplantı eğer icra edilirse, bu artık bir veda toplantısı mahiyetinde, alternatif veya bir korsan toplantı olarak siyaset tarihindeki yerini alır" sözleriyle partideki çift başlılığa dikkat çekti.