Ticaret Bakanlığı, Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL değerinde uyuşturucu ve uyuşturucu etken maddeli kaçak ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar, ülkemizin ekonomik güvenliğinin korunması, halk sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli bulunarak detaylı kontrole tabi tutuldu.

Yapılan incelemelerde konteyner içerisinde beyan harici yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç tespit edildi. Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucu, muhteviyatı pregabalin içeren, 2 milyar 100 milyon TL değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Böylece Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

GÜRBULAK'TA 273 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyona ilişkin de "İran'dan gelen bir TIR risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. LEO ve CUNDA isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Operasyona ilişkin soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir" denildi.