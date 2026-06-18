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Edirne'de uyuşturucu operasyonu! 4 ton 321 kilo uyuşturucu madde yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu! 4 ton 321 kilo uyuşturucu madde yakalandı

Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Edirne İpsala Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ülkeye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük sahasına gelen tır, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı arama için arama hangarına alındı. Yapılan aramalarda 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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