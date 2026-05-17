CANLI YAYIN

Kaçakçılıkla mücadelede yeni adım! Gümrük Kriminal’e 4 yeni teknik bölüm

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kaçakçılıkla mücadelede yeni adım! Gümrük Kriminal’e 4 yeni teknik bölüm

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelede analiz kabiliyetini güçlendirmek amacıyla 4 yeni teknik bölümü hizmete aldı. Parmak izi, doküman, görüntü ve veri inceleme alanlarında faaliyet gösterecek bölümlerle dijital ve fiziksel deliller daha kapsamlı analiz edilecek.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelede analiz kapasitesini genişletti. Suç tiplerinin ve delil türlerinin sürekli farklılaşması üzerine altyapı, cihaz ve uzman personel takviyesiyle yeniden yapılanan laboratuvar bünyesinde dört yeni teknik bölüm hizmete açıldı. Yeni bölümler; parmak izi, resmi belge sahteciliği, dijital görüntü ve elektronik veri alanlarını kapsıyor.

Kaçakçılıkla mücadelede yeni adım! Gümrük Kriminal’e 4 yeni teknik bölüm - 1

PARMAK VE AVUÇ İZİ İNCELEME BÖLÜMÜ

Yeni kurulan ilk bölüm, suç mahallindeki parmak ve avuç izi bulgularını kimyasal yöntemler ile dijital tarama sistemleriyle ortaya çıkaracak. Kriminal Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç, elde edilen izlerin suçla ilişkilendirilmesi ya da kişilerin masumiyetinin kanıtlanması amacıyla Biyometrik Veri Yönetim Sistemleri (BVYS) üzerinden taranacağını açıkladı.

Kaçakçılıkla mücadelede yeni adım! Gümrük Kriminal’e 4 yeni teknik bölüm - 2

EL YAZISI, İMZA VE DOKÜMAN İNCELEME BÖLÜMÜ

Bu bölümde şüpheli yazı ve imzalar karşılaştırmalı analizlerle kimin elinden çıktığı tespit edilecek. Özdinç, pasaport, nüfus cüzdanı, çek, senet ve diploma gibi belgeler üzerindeki silinti, kazıntı, ekleme ya da kimyasal değişikliklerin inceleneceğini belirtti.

"Mühür ve kaşelerin orijinalliği ile fotokopi ve yazıcı çıktılarının hangi cihazlardan alındığı teknik olarak belirlenecek."

Kaçakçılıkla mücadelede yeni adım! Gümrük Kriminal’e 4 yeni teknik bölüm - 3

GÖRÜNTÜ İNCELEME BÖLÜMÜ

Düşük çözünürlüklü, karanlık veya parazitli görüntülerin dijital tekniklerle netleştirileceği bölümde; kayıtlara kurgu, ekleme veya çıkarma yapılıp yapılmadığı da analiz edilecek. Özdinç, olay yerindeki bir şahsın görüntüsünün şüpheli fotoğraflarıyla biyometrik ve morfolojik açıdan karşılaştırılabileceğini vurguladı. Araç tespiti ile silah, kesici alet gibi suç unsurlarının karakteristik özellikleri de bu bölümün inceleme kapsamında yer alıyor.

VERİ İNCELEME BÖLÜMÜ: SİLİNMİŞ VERİLER GERİ GETİRİLECEK

Dijital delil analizine odaklanan son bölüm, formatlanmış, silinmiş veya hasar görmüş disklerden, hafıza kartlarından ve telefonlardan geçmişe dönük mesaj, fotoğraf ve rehber gibi verileri kurtaracak. Akıllı telefonlardaki anlık mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya yazışmaları, konum geçmişleri, internet tarayıcı geçmişi ve e-posta erişim kayıtları da titizlikle analiz edilecek.

Kaçakçılıkla mücadelede yeni adım! Gümrük Kriminal’e 4 yeni teknik bölüm - 4

TÜM KOLLUK BİRİMLERİ VE YARGIYA HİZMET

Dört yeni bölümün faaliyete geçmesiyle Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapasitesinde önemli bir aşama kaydedildiğini belirten Kılınç Özdinç, laboratuvarın tüm kolluk birimlerinin, Cumhuriyet savcılıklarının ve mahkemelerin hizmetinde olacağını söyledi.

"Bilimsel teknik ve usullerle suç ve suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlamak suretiyle tüm kolluk birimlerinin, Cumhuriyet savcılıklarımızın ve mahkemelerimizin hizmetinde olacaktır."

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nın dört yeni teknik bölümle genişlemesi, dijital ve biyometrik delil analizinde devlet kapasitesinin artırılması açısından kritik bir adım niteliği taşıyor. Bölümlerin operasyonel süreçlere tam entegrasyonu ve ilk vaka sonuçları, kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin ölçülebilmesi bakımından önem taşıyacak.

Kaçakçılıkla mücadelede yeni adım! Gümrük Kriminal’e 4 yeni teknik bölüm - 5

SIKÇA SORULAN SORULAR

Gümrük Kriminal Laboratuvarı ne iş yapar?
Kaçakçılıkla mücadelede ele geçirilen delilleri bilimsel yöntemlerle inceler. Parmak izi, belge, görüntü ve dijital veri analizleri yaparak adli süreçlere teknik katkı sağlar.

Yeni kurulan bölümler hangileri?
Parmak ve Avuç İzi İnceleme, El Yazısı ve Doküman İnceleme, Görüntü İnceleme ve Veri İnceleme bölümleri kuruldu. Bu birimler farklı delil türlerine odaklanır.

Silinen veriler gerçekten geri getirilebilir mi?
Uzmanlar, uygun tekniklerle bazı silinmiş verilerin kurtarılabildiğini belirtiyor. Ancak başarı oranı cihazın durumu ve veri üzerine yazılma durumuna bağlıdır.

Görüntü iyileştirme ne kadar güvenilir?
Görüntü iyileştirme teknikleri detayları görünür hale getirebilir. Ancak sonuçların adli geçerliliği için uzman incelemesi ve teknik doğrulama gerekir.

Kaçakçılıkla mücadelede bu adım ne anlama geliyor?
Yetkililere göre bu gelişme, daha hızlı ve doğru delil analizi sağlayarak soruşturmaların etkinliğini artırabilir. Ancak etkinlik sonuçları uygulama sürecinde netleşecektir.

Gümrük Kriminal Laboratuvarı'nda kurulan yeni bölümler, teknik kapasiteyi artırmayı hedefliyor. Uygulamanın sahadaki etkisi ve soruşturmalara katkısı ilerleyen süreçte daha net görülecek.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın