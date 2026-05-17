Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelede analiz kapasitesini genişletti. Suç tiplerinin ve delil türlerinin sürekli farklılaşması üzerine altyapı, cihaz ve uzman personel takviyesiyle yeniden yapılanan laboratuvar bünyesinde dört yeni teknik bölüm hizmete açıldı. Yeni bölümler; parmak izi, resmi belge sahteciliği, dijital görüntü ve elektronik veri alanlarını kapsıyor.

Yeni kurulan ilk bölüm, suç mahallindeki parmak ve avuç izi bulgularını kimyasal yöntemler ile dijital tarama sistemleriyle ortaya çıkaracak. Kriminal Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç, elde edilen izlerin suçla ilişkilendirilmesi ya da kişilerin masumiyetinin kanıtlanması amacıyla Biyometrik Veri Yönetim Sistemleri (BVYS) üzerinden taranacağını açıkladı.

EL YAZISI, İMZA VE DOKÜMAN İNCELEME BÖLÜMÜ

Bu bölümde şüpheli yazı ve imzalar karşılaştırmalı analizlerle kimin elinden çıktığı tespit edilecek. Özdinç, pasaport, nüfus cüzdanı, çek, senet ve diploma gibi belgeler üzerindeki silinti, kazıntı, ekleme ya da kimyasal değişikliklerin inceleneceğini belirtti.

"Mühür ve kaşelerin orijinalliği ile fotokopi ve yazıcı çıktılarının hangi cihazlardan alındığı teknik olarak belirlenecek."