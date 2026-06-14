Kritik Kabine toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu ve NATO Zirvesi hazırlıkları | Doğu Akdeniz dosyası da masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki diplomatik süreç ile olası anlaşma senaryoları görüşüleceği toplantıda İsrail'in bölgesel hamleleri de masaya yatırılacak. Ayrıca yaklaşan Ankara NATO Zirvesi hazırlıkları da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. İşte detaylar...