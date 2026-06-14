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Kritik Kabine toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu ve NATO Zirvesi hazırlıkları | Doğu Akdeniz dosyası da masada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kritik Kabine toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu ve NATO Zirvesi hazırlıkları | Doğu Akdeniz dosyası da masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki diplomatik süreç ile olası anlaşma senaryoları görüşüleceği toplantıda İsrail'in bölgesel hamleleri de masaya yatırılacak. Ayrıca yaklaşan Ankara NATO Zirvesi hazırlıkları da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor.

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Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri, Ankara'nın 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi olacak. Zirveye yönelik hazırlıklar tüm yönleriyle değerlendirilecek.

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Başkentin altyapısından güvenlik tedbirlerine kadar yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek, binlerce yabancı konuğun katılacağı organizasyon için son durum ele alınacak.

ORTA DOĞU'DAKİ KRİTİK GELİŞMELER MASADA

Kabine toplantısında Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. ABD, İsrail ve İran hattındaki diplomatik süreç ile olası anlaşma senaryoları görüşülecek. Türkiye'nin bölgede yürüttüğü diplomatik girişimler ve barış çabaları kapsamlı şekilde ele alınacak.

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Bölgede normalleşme sürecinin hız kazanması halinde Türkiye'nin üstlenebileceği rol ve atılabilecek adımlar da kabinenin gündeminde yer alacak.

DOĞU AKDENİZ DOSYASI VE İSRAİL

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki güvenlik riskleri de ele alınırken, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

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Gazze'de devam eden insani kriz de toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor. Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve diplomatik girişimlerin artırılması yönünde yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE SON DURUM

Kabinenin bir diğer kritik gündem maddesi ise "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin sahadan gelen son bilgiler değerlendirilecek.

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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırladığı raporlar doğrultusunda sürecin geldiği aşama görüşülecek. Silah bırakma sürecinin doğrulanmasının ardından gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemeler ve izlenecek yol haritası da kabinede ele alınacak.

EKONOMİDE İKİNCİ YARI YIL PLANI

Kabine toplantısında ekonomideki son gelişmeler de değerlendirilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin büyüme, yatırım, istihdam ve enflasyon verileri masaya yatırılacak. Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale getirilmesi ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesi amacıyla atılacak yeni adımlar görüşülecek.

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