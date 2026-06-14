Kritik Kabine toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu ve NATO Zirvesi hazırlıkları | Doğu Akdeniz dosyası da masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki diplomatik süreç ile olası anlaşma senaryoları görüşüleceği toplantıda İsrail'in bölgesel hamleleri de masaya yatırılacak. Ayrıca yaklaşan Ankara NATO Zirvesi hazırlıkları da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor.
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri, Ankara'nın 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi olacak. Zirveye yönelik hazırlıklar tüm yönleriyle değerlendirilecek.
Başkentin altyapısından güvenlik tedbirlerine kadar yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek, binlerce yabancı konuğun katılacağı organizasyon için son durum ele alınacak.
ORTA DOĞU'DAKİ KRİTİK GELİŞMELER MASADA
Kabine toplantısında Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler de ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. ABD, İsrail ve İran hattındaki diplomatik süreç ile olası anlaşma senaryoları görüşülecek. Türkiye'nin bölgede yürüttüğü diplomatik girişimler ve barış çabaları kapsamlı şekilde ele alınacak.