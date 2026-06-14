Başkan Erdoğan'dan ABD-İran mesajı: Anlaşma bölgeye nefes aldırdı | İsrail uyarısı: Barışa çomak sokmak istiyorlar

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Büyük Türkiye" mesajı vererek "Bizim hedefimizde çağa mührümüzü vurmak var" dedi. ABD-İran anlaşmasına dair Erdoğan bölgenin rahat bir nefes aldığını belirterek "Anlamsız savaş defteri kapandı. Bölgede yaşanan korkunç yıkımı unutmayacağız. " mesajını verdi. İsrail uyarısı yapan Başkan Erdoğan "Barışa çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. 15.50'de başlayan toplantı 19.05 itibarıyla sona erdi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan satır başları şu şekilde:

İran mutabakatını değerlendirdik. Dünya tarihi bir dönemden geçiyor.

Bizim idealimizde büyük Türkiye var. Bizim hedefimizde çağa mührümüzü vurmak var.

Türkiye en zor krizi bile bile başarıyla yönetiyor. İsrail'in tahrikleriyle başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. ABD-İran mutabakatı ile aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes aldı.

Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Türkiye olarak süreçte provokasyona gelmedik.

Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşi yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Coğrafyamızla birlikte dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı.

Kim savaş kim barış istedi görüldü. İsrail barış sürecine çomak sokmak istiyor.

İmzaların atılacağı güne kadar geçen süreçte gerilimi yükseltecek her türlü eylem ve söylemden uzak durulmalı.

Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik.

Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren bilgi, birikim gerektiren omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın.

Biz sizden ihsan istemiyoruz.Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz.