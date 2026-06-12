Bölgesel gelişmeler masadaydı! Hakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürdü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD'li müzakerecilerle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.