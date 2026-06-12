Bölgesel gelişmeler masadaydı! Hakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürdü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD'li müzakerecilerle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü.
Görüşmelerde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiklerini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.