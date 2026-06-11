Türkiye'nin kararlılığı sonrası Roblox'tan hamle! 15 yaş altına ebeveyn paneli
15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin ardından, Türkiye’de erişime kapalı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox’tan dikkat çeken bir adım geldi. Platform, 15 yaşın altındaki kullanıcıların erişimini sınırlandıracak ebeveyn kontrol sistemi üzerinde çalışmaya başlarken, Türkiye’de yeniden faaliyet gösterebilmek için yasal uyum sürecini hızlandırdı.
Sosyal medyaya 15 yaşın altına yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'tan geldi.
YASAL TALEPLERİ KARŞILARSA AÇILACAK
Platform, 15 yaş altındaki çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn paneli için harekete geçti. Roblox, daha önce de İstanbul merkezli bir şirket kurduğunu resmi olarak tescil ettirmişti. Bu şekilde Türkiye'deki faaliyetlerini yasal zemine oturtması beklenen platform, yerel makamlarla doğrudan iletişim kurma ve yasal talepleri karşılama kriterlerini karşılaması halinde, Türkiye'deki kullanıcılarıyla tekrar buluşabilecek.
TÜRKİYE'DE İLK OLABİLİR
Böylece platformun Türkiye'deki yasal yükümlülüğü yerine getiren ilk uluslararası oyun platformu olması bekleniyor. Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle geçen yıl mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.
DÜZENLEMELER İÇİN KASIM'A KADAR SÜRE
Geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğü giren yasaya göre, Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan büyük çaplı yurtdışı oyun platformları; BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya benzer talepleri yerine getirmekle yükümlü.
Bu platformlar ayrıca, resmi taleplerin karşılanmasını sağlamak için Türkiye'de temsilci atamak ve oyunlara yönelik ebeveyn kontrolü sağlamak zorunda. Düzenlemelere uyum için kasım ayına kadar süre bulunuyor.
ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Çevrimiçi oyun platformu Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle 2024'te erişime kapatıldı. Karar, Adana 6'ncı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındı. Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.