AK Parti'den Rahmi Koç'a sert tepki! Kürt kadınları hedef almıştı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iş insanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği skandal ifadelere sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösterdi. Kadınları hedef alan aşağılayıcı ve ayrımcı dile sert barikat kuran Çelik, söz konusu nefret söylemlerinin hiçbir surette kabul edilemeyeceğini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." ifadesini kullandı.
Çelik, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bazı ifadeleri üzerine NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınadıklarını belirtti.
İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımların nefret söylemi doğuracağını bildiren Çelik, "Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz." değerlendirmesini yaptı.
Çelik, şunları kaydetti:
"Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."
NE OLMUŞTU?
İzmir'de bir sağlık kurumunun açılış töreninde bir fıkra anlattı. Ancak fıkranın içeriğinde kullanılan ifadeler, toplumsal hassasiyetler ve etnik kimlik üzerinden kurulan mizah nedeniyle sert eleştirilerle karşılaştı.
Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişi tarafından izlenen videoda Rahmi Koç'un fıkrayı şu sözlerle aktardığı görüldü:
"Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi, şu perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor bey, ilk sen soyun' demiş."
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Rahmi Koç'un fıkrasının hem Kürt halkına yönelik ön yargıları beslediğini hem de kadınları aşağılayan cinsiyetçi bir yaklaşım içerdiğini savunarak tepki gösterdi.