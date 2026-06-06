43 bin metrekarelik dev proje! Gelibolu iskelesi kapılarını açtı

"BU MODERN İSKELE, 43 BİN METREKARELİK ALANDA LAPSEKİ-GELİBOLU HATTINA YEPYENİ BİR SOLUK GETİRECEK" İskele hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bu modern iskele, 43 bin metrekarelik alanda 4 yanaşma rampası, 115 tır ve 340 araçlık park alanı ile 215 metrekarelik ferah yolcu salonuyla Lapseki-Gelibolu hattına yepyeni bir soluk getirecek; yaya ve araçlı yolcularımıza çok daha hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet sunacaktır." dedi.

Gelibolu'nun Türk tarihinin ve istiklal mücadelesinin sembolü olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda bugün, GESTAŞ'ın özel sektör dinamizmiyle hayata geçirdiği Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılışını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"2025 YILI İÇERİSİNDE KABOTAJ HATLARINDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIMIZ TARAFINDAN TOPLAM 119 MİLYON YOLCU TAŞINMIŞTIR" Kabotaj hatlarında yolcu ve araç taşımacılığının büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından toplam 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşınmıştır. GESTAŞ bu dönemde 5 milyon 778 bin yolcu ve 2 milyon 167 bin araç taşımış olup sektördeki payı yolcu taşımalarında yaklaşık yüzde 5, araç taşımalarında ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada GESTAŞ, Bakanlığımızın denizcilik alanındaki önemli bir partneri ve güvenilir bir yol arkadaşı olarak öne çıkmaktadır." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR DENİZ ÜLKESİDİR" Türkiye'nin etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'le her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Denizcilik bizim için yalnızca bir ulaşım modu değil; Mavi Vatanımız, köklü bir kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan en önemli kapılardan biridir. Bu anlayışla Bakanlığımız, denizcilik altyapımızı güçlendirmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır. Bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektörümüzde çok önemli mesafeler kat ettik. Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak, uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına Aliağa Limanımızı da ekledik. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor."

(Foto: ahaber.com.tr)

"ÇANAKKALE'DE DENİZCİLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Uraloğlu, GESTAŞ'ın özellikle Çanakkale Boğazı'nda sunduğu kaliteli hizmetle hem yolcuların konforunu artırdığını hem de bölgenin ulaşım ekosistemine önemli katkı sunduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ayrıca Bakanlık olarak Çanakkale'de denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Kepez Limanını 2005 yılında kamu-özel işbirliği modeliyle işletmeye aldık.

Biga Aksaz Balıkçı Barınağı Onarım ve Tevsii inşasına devam ediyoruz. Bunun gibi birçok projede çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"24 YILDA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK ÇANAKKALE'YE YAKLAŞIK 271 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Uraloğlu, denizcilik alanındaki bu genel ilerlemeyi, Çanakkale'ye özel diğer yatırımlarla da taçlandırdıklarını belirtti. Uraloğlu, şehitler diyarı Çanakkale'nin yalnızca bir coğrafya olarak değil, milletin kalbinin attığı tarihin en şanlı sayfalarının yazıldığı müstesna bir yer olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, "Bu anlayışla son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'ye yaklaşık 271 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık. Bu eşsiz proje; ecdadımıza gösterdiğimiz saygı, gelecek neslimize ise armağan oldu. Açıldığı günden bu yana Çanakkale nüfusunun 22 katından fazla yaklaşık 13 milyon araç köprümüzden geçiş yaptı." dedi.

Uraloğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2022 yılında açılışları gerçekleştirilen Troya ve Assos Tünelleri Çanakkale ve İzmir limanlarının ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olduğunu söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bilindiği üzere Çanakkale'nin güneydeki tatil beldelerine yönelik özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği düzenlenmek için Ayvacık – Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimini bölünmüş yol haline getirdik. Yine, Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa ettiğimiz Eceabat tünellerini de açtık. Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Yine yaklaşık 2 yıl kadar önce Bayramiç- Etili Çevre Yollarını açarak Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik. Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesine ve Sarıcaeli Köyü'ne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladık."

"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ARASINDA KESİNTİSİZ OTOYOL BAĞLANTISI SAĞLANACAK"

Geçen yıl da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. Daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanların, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu güçlendirmek için; Marmara Otoyol Ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde toplam 1.255 km uzunluğunda bir otoyol ağı planladıklarını kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Marmara Otoyol Ringi'nin 925 km'lik kesimi ise halen trafiğe hizmet ediyor. Hiç şüphesiz Marmara Ringi, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde de önemli bir rol oynuyor. Ama bir önemli faydası daha olacak ki Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanmasıyla sadece ulaşım süreleri dramatik şekilde kısalmayacak, aynı zamanda olası bir İstanbul depremi senaryosunda İstanbul'un batı yakasının tahliyesinde 1915 Çanakkale Köprüsü çok daha etkin ve kritik bir rol üstlenecek."