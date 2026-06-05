Adalet teşkilatına dev kadro! 15 bin yeni personel alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel istihdam edileceğini açıkladı. Başvuruların 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teşkilatın kapasitesini artıracak müjdeyi paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, bu büyük operasyonun amacını ise, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz." sözleriyle aktardı.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU: ASLAN PAYI ADLİYELERİN Bakanlığın yapacağı dev alımın hangi birimlere dağıtılacağı da netlik kazandı. Personel ihtiyacını karşılamak adına titizlikle planlanan kontenjanları açıklayan Bakan Akın Gürlek, "Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek." bilgisini paylaştı. Bu dağılımla birlikte, özellikle yerel mahkemelerdeki iş yükünün hafifletilmesi ve süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

BAŞVURU TAKVİMİ: İLAN 6 HAZİRAN'DA YAYIMLANIYOR Binlerce adayın merakla beklediği başvuru süreciyle ilgili detayları paylaşan Bakan Gürlek, ilan detaylarının 6 Haziran'da Resmî Gazete'de ve Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanacağını belirtti. Başvuru kanalını ve tarihlerini de netleştiren Gürlek, "Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler." şeklinde konuştu.