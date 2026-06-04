Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı kararı

İstinaf Mahkemesi Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinde yürütmeyi durdurdu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8'nci İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Turizm Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. İBB'ye gönderilen resmi tebligatta, taşınmazın belirtilen süre içinde tahliye edilmesi istendi. Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu. Böylece uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği vakıf malı yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.

GİRİŞ ÜCRETİ 1 TL'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devir girişiminin ardından 18 Nisan 2026'da Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücreti Türk vatandaşları için 1 liraya düşürülmüştü.