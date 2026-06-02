Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar

Sayıştay'ımızın değerli başkanı ve üyeleri, kıymetli Sayıştay mensuplarımız, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir araya gelmemize vesile olan Sayıştay Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir. Sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ifade etmek isterim. İnsan için cemiyet düzeni içerisinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için bazı kurumların muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir.

Bizim zihin haritamızda insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkü yani temeli olarak devleti gören ecdat insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir.

"FETÖ'NÜN TÜRK EKONOMİSİNE BEDELİ 350 MİLYAR DOLAR"

Geçmişteki savrukluğun bedelini çok çektik. Devletin varlık gayesi adalettir. Kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltığını, devletin hazinesinin basıl hortumlandığını hepimiz biliyoruz ve unutmadık.

Tabi burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine göz yummuyoruz. Tavrımız duruşumuz gayet nettir. Kamu malinde 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. FETÖ'nün Türk ekonomisine bedeli 350 milyar dolar.

"YEREL YÖNETİMLER MERKEZLİ SKANDALLAR ASLA MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Beytülmal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir. Makamı, unvanı, mevkii ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.

Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın hepimiz sorumluyuz.

Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı'nın inşasına aktif katkı yapmasıdır. Ulusal stratejilerin hazırlanması başta olmak üzere Sayıştay'ımızın, idarenin takdir yetkisini gözeterek hazırlayacağı raporlara duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Farklı kurumları, süreçleri ve yöntemleri aynı anda görebilme imkânına sahip Sayıştay'ımızın, veriye dayalı, sistem bazlı ve katma değer odaklı bir yaklaşımla daha nice yıllar milletimize ve devletimize önemli hizmetler sunacağına inanıyorum.