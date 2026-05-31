Bayram tatili sonrası Kabine yoğun gündemle bugün bir araya geldi. Kabine toplantısının sona ermesi ile Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Toplantıda, bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve "Terörsüz Türkiye" sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi.

Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın, ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en anlamlı cevaplardan biri, kuşkusuz hakkıyla idrak ettiğimiz bayramlarımızdır. Bayramlar mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da milletimizin farklılıklarını bir tarafa bırakıp kenetlendiğini, kucaklaştığını hem kendi içinde hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilediğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum."

Bayram tatilini idari izinle toplam 9 güne çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, bu süreçte vatandaşların memleketlerini ziyaret ettiğini, sıla-i rahimde bulunduklarını, aileleriyle birlikte dolu dolu zaman geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, hac farizası için mukaddes topraklarda bulunanların bir nevi kıyamet provası olan ibadetlerini yerine getirdiklerini belirterek, Allah'tan, herkesin haclarını makbul ve mebrur eylemesini diledi.