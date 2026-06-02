CANLI YAYIN

6 belde ve 362 mahallede seçim heyecanı! Sandık başına gidilecek tarih belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
6 belde ve 362 mahallede seçim heyecanı! Sandık başına gidilecek tarih belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık kurulacak. Ayrıca yurt genelindeki 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak. Seçmenler 7 Haziran Pazar günü oy kullanacak.

Türkiye'nin farklı noktalarında seçmenler 7 Haziran 2026 Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Tokat'ın 4, Gümüşhane'nin 1 ve Nevşehir'in 1 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için ara seçim yapılacak. Ayrıca yurt genelindeki 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri gerçekleştirilecek.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık kurulacakTokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık kurulacak

6 BELDEDE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLECEK

Ara seçimler kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçmenler sandık başına gidecek.

Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

362 MAHALLEDE MUHTAR SEÇİMİ YAPILACAK

Ölüm, istifa ve çeşitli nedenlerle seçim yapılmasına karar verilen 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri için oy kullanılacak.

Böylece yurt genelinde yüzlerce mahallede yerel yönetimlerin eksik kalan kadroları yeniden oluşturulacak.

Yurt genelindeki 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacakYurt genelindeki 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak

OY VERME SAATLERİ BELLİ OLDU

Seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak.

Sandıklar ise saat 17.00'de kapanacak.

27 SİYASİ PARTİ KATILACAK

Beldelerde yapılacak ara seçimlere toplam 27 siyasi parti katılacak.

Birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu sırayla yer alacak:

  • Adalet Birlik Partisi
  • DEVA Partisi
  • Vatan Partisi
  • AK Parti
  • Doğru Yol Partisi
  • Büyük Birlik Partisi
  • Saadet Partisi
  • Yeni Türkiye Partisi
  • Türkiye Komünist Hareketi
  • CHP
  • Yerli ve Milli Parti
  • Anavatan Partisi
  • Demokratik Sol Parti
  • Gelecek Partisi
  • Teknoloji Kalkınma Partisi
  • İYİ Parti
  • Anahtar Parti
  • Yeniden Refah Partisi
  • Demokrat Parti
  • Adalet Partisi
  • Anadolu Birliği Partisi
  • Türkiye Komünist Partisi
  • MHP
  • Zafer Partisi
  • Bağımsız Türkiye Partisi
  • Halkın Kurtuluş Partisi
  • Merkez Sağ Parti

Seçmenler 7 Haziran Pazar günü oy kullanacakSeçmenler 7 Haziran Pazar günü oy kullanacak

YSK KARARIYLA SANDIK KURULUYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri ise 21 Nisan'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenmişti.

7 HAZİRAN'DA SANDIK KURULACAK BELDELER

İl Yerleşim Yeri
Tokat Yolüstü (Reşadiye)
Tokat Çevrecik (Reşadiye)
Tokat Bağtaşı (Almus)
Tokat Kuşçu (Yeşilyurt)
Gümüşhane Tekke
Nevşehir Mustafapaşa (Ürgüp)
CHPde Kurultay olmazsa seçime giremeyiz iddiası!CHPde Kurultay olmazsa seçime giremeyiz iddiası! CHP'DE "KURULTAY OLMAZSA SEÇİME GİREMEYİZ" İDDİASI!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın