6 belde ve 362 mahallede seçim heyecanı! Sandık başına gidilecek tarih belli oldu

Türkiye'nin farklı noktalarında seçmenler 7 Haziran 2026 Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Tokat'ın 4, Gümüşhane'nin 1 ve Nevşehir'in 1 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için ara seçim yapılacak. Ayrıca yurt genelindeki 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri gerçekleştirilecek.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık kurulacak

6 BELDEDE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLECEK

Ara seçimler kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçmenler sandık başına gidecek.

Seçimlerin sonucunda 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

362 MAHALLEDE MUHTAR SEÇİMİ YAPILACAK

Ölüm, istifa ve çeşitli nedenlerle seçim yapılmasına karar verilen 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri için oy kullanılacak.

Böylece yurt genelinde yüzlerce mahallede yerel yönetimlerin eksik kalan kadroları yeniden oluşturulacak.