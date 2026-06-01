Bayram tatilinin acı tablosu belli oldu: Trafik kazalarında en düşük can kaybı bu yıl yaşandı

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona ererken ülke genelinde yollar dolup taştı, birçok noktada trafik uzun süre kilitlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili boyunca trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların sayısını açıkladı. Geçmişe oranla en düşük can kaybının bu yıl yaşandığını vurgulayan Çifti, "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik" dedi.

Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük.

"70 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.

9 günlük tatil uygulanan Kurban bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı:

▪️ 2016: 117

▪️ 2018: 148

▪️ 2021: 87

▪️ 2023: 110

▪️ 2024: 71

▪️ 2026: 70

Ayrıca önceki 9 günlük Kurban bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz."