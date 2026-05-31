Komadan uyanan Burçak Şişman gerçeği anlattı: Adem beni cama sürükleyip sırtımdan itti

Eşi Adem Şişman'ın uyuşturucu kullandığını ve kendisine sürekli baskı yaptığını öne süre Şişman, olay günü eşinin kendisini balkondan ittiğini iddia etti.

Bir çocuk annesi kadın, aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, bilincinin yerine gelmesinin ardından olay gecesine dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

Burçak Şişman

"ADEM BENİ CAMIN ÖNÜNE SÜRÜKLEDİ VE SIRTIMDAN İTEKLEDİ"

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre olay gününü anlatan Burçak Şişman, eşiyle arasında tartışma olmadığını ancak eşinin kendisini camın önüne sürüklediğini savundu.

Şişman, "Aramızda tartışma yoktu ama Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp 'Beni kurtar' demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullanarak eşinden şikayetçi oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda Burçak Şişman'ın avuç içlerinde tespit edilen lezyonlarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi.

Raporda söz konusu izlerin düşme sırasında ağaca ya da başka bir cisme tutunma amacıyla oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca bu durumun adli literatürde cinayet orijinli olaylarda daha sık görülen bulgular arasında yer aldığı kaydedildi.

Raporda genç kadının düşüş sırasında ağaç dallarına çarpmasının hızını azalttığı ancak vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu da ifade edildi.