Türkan Biçer ölüme böyle sürüklendi: Olay gecesi nişanlısının boğazlamaya çalıştığı öne sürüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'da 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada dosyaya giren güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti. Kayıtlarda Biçer'in nişanlısı F.Ö. tarafından boğazlamaya çalışarak asansöre bindirildiği öne sürülürken, aile avukatı görüntülerin "cinayet şüphesini güçlendirdiğini" belirtti.

Ankara'nın Eryaman ilçesinde 25 Mart'ta yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 30 yaşındaki Türkan Biçer'in şüpheli ölümüne dair soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Nişanlısı F.Ö. ile birlikte yaşadığı apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki Biçer'in olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Komşuların daha önce verdikleri ifadelerde "İmdat sesleri duyduk" dediği olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

OLAY GECESİNE AİT GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Sabah'tan Sena Uyaner'in haberine göre Türkan Biçer ile nişanlısı F.Ö.'nün birlikte apartmana giriş yaptığı görüldü.

Kayıtlarda F.Ö.'nün Biçer'i boğazlamaya çalışarak asansöre bindirdiği iddia edildi. Kayıtlarda şüphelinin daha sonra tek başına, elinde çarşafla asansörden inerek apartmanın dışına çıktığı da yer aldı.

Ortaya çıkan görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak girerken, olayın aydınlatılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

TARTAKLANARAK GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI

Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, dosyadaki delillerin olayın meydana geliş şekline yönelik önemli ipuçları taşıdığını söyledi.

Göknar, "Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Failin tutuklanma öncesi ifadeleri ciddi çelişkiler içeriyor" dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına işaret eden Göknar, "Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı berrak bir şekilde görülüyor" ifadelerini kullandı.

"CİNAYET İDDİAMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Dosyada yer alan diğer delillere de dikkat çeken Göknar, "Bu unsurları destekleyen bilgi sahibi beyanları, kolluk tutanağı ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Aile avukatı, mevcut görüntüler, tanık beyanları ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiğinde olayın intihar olarak nitelendirilmesine yönelik ciddi soru işaretleri bulunduğunu savundu.

"İNTİHAR SÜSÜ VERİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Şüphelinin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep ettiklerini belirten Göknar, şu ifadeleri kullandı:

"Ardından ise bu madde hükmüne dayanarak karar kurulması. İntihar süsü verilerek olayın üzerinin kapatılmasına gönlümüz asla razı değil. Dosyanın ilerleyen aşamalarında sair delillerimizi sunacağız. Takdir Türk yargımızın."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, kamuoyunun gözü dosyaya giren güvenlik kamerası görüntüleri ve adli incelemelerden çıkacak sonuçlara çevrildi.

