Türkan Biçer ölüme böyle sürüklendi: Olay gecesi nişanlısının boğazlamaya çalıştığı öne sürüldü

Ankara'da 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada dosyaya giren güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti. Kayıtlarda Biçer'in nişanlısı F.Ö. tarafından boğazlamaya çalışarak asansöre bindirildiği öne sürülürken, aile avukatı görüntülerin "cinayet şüphesini güçlendirdiğini" belirtti.

Ankara'nın Eryaman ilçesinde 25 Mart'ta yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 30 yaşındaki Türkan Biçer'in şüpheli ölümüne dair soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Nişanlısı F.Ö. ile birlikte yaşadığı apartmanın 7'nci katından düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki Biçer'in olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Komşuların daha önce verdikleri ifadelerde "İmdat sesleri duyduk" dediği olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

OLAY GECESİNE AİT GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ Sabah'tan Sena Uyaner'in haberine göre Türkan Biçer ile nişanlısı F.Ö.'nün birlikte apartmana giriş yaptığı görüldü. Kayıtlarda F.Ö.'nün Biçer'i boğazlamaya çalışarak asansöre bindirdiği iddia edildi. Kayıtlarda şüphelinin daha sonra tek başına, elinde çarşafla asansörden inerek apartmanın dışına çıktığı da yer aldı. Ortaya çıkan görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak girerken, olayın aydınlatılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

TARTAKLANARAK GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, dosyadaki delillerin olayın meydana geliş şekline yönelik önemli ipuçları taşıdığını söyledi. Göknar, "Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Failin tutuklanma öncesi ifadeleri ciddi çelişkiler içeriyor" dedi.