"Kocamla ilişkin var" dedi, dükkanı bastı! Genç kızı defalarca bıçakladı
Esenyurt'ta akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadın, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü genç kıza dehşeti yaşattı. Kocasını iş yerine kadar takip eden kadın, yan dükkanda çalışan genç kızı defalarca bıçaklayarak hastanelik etti.
Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığı düşüncesiyle eşini iş yerine kadar takip etti.
Yan dükkanda çalışan genç bir kızı gören kadın, iş yerine giderek "Kocamla beni mi aldatıyorsun?" diyerek tartışma çıkardı. Genç kızın "Kocanı tanımıyorum" demesine rağmen ikna olmayan kadın, yanında bulunan 4-5 yaşlarındaki çocuğuyla birlikte olay yerinden ayrıldı.
BU KEZ ELİNDE BIÇAKLA GERİ DÖNDÜ
Bir süre sonra elinde bıçakla yeniden iş yerine gelen kadın, genç kıza saldırdı. İddiaya göre saldırgan, kapının önünde bekleyen çocuğuna aldırmadan genç kızı defalarca bıçakladı.
Yaralanan genç kızın yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaflar olay yerine koştu. Kanlar içinde kalan genç kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
KOCASINA DA SALDIRDI
Olay yerine gelen koca, eşini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın bu kez de kocasına saldırarak tokat attı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri saldırgan kadını gözaltına aldı.
DAHA ÖNCE DE SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Öte yandan aynı kadının daha önce de kıskançlık nedeniyle başka kişilere yönelik saldırılarda bulunduğu öne sürüldü.
Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.