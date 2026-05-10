Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu
Denizli'de dünyaevine giren Ramazan Bekrek, düğün masraflarını azaltmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Damatlığına yaklaşık 20 firmanın reklamını alan Bekrek, bu yöntemle düğün maliyetinin yaklaşık dörtte birini karşıladığını söyledi.
Denizli'de hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abas çiftinin düğününe, damadın reklamlarla kaplı damatlığı damga vurdu.
Artan düğün maliyetleri nedeniyle farklı bir çözüm arayışına giren damat Ramazan Bekrek, yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenerek damatlığına sponsor almaya karar verdi.
Yaklaşık 20 firmayla anlaşan Bekrek, sponsor olan işletmelerin isimlerini damatlığının ön, arka ve kol kısımlarına yerleştirdi.
DAVETLİLER ADETA ŞAŞKINA DÖNDÜ
Çiftin alkışlar eşliğinde salona giriş yaptığı sırada damadın üzerindeki yazılar davetlilerin dikkatini çekti. Damatlığın farklı bölümlerinde çeşitli firmaların isimlerini gören davetliler adeta şaşkına döndü.
Ramazan Bekrek, bu yöntem sayesinde düğün masraflarının yaklaşık dörtte birini karşıladığını belirtti.