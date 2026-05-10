CANLI YAYIN

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Denizli'de dünyaevine giren Ramazan Bekrek, düğün masraflarını azaltmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Damatlığına yaklaşık 20 firmanın reklamını alan Bekrek, bu yöntemle düğün maliyetinin yaklaşık dörtte birini karşıladığını söyledi.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 1

Denizli'de hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abas çiftinin düğününe, damadın reklamlarla kaplı damatlığı damga vurdu.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 2

Artan düğün maliyetleri nedeniyle farklı bir çözüm arayışına giren damat Ramazan Bekrek, yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenerek damatlığına sponsor almaya karar verdi.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 3

Yaklaşık 20 firmayla anlaşan Bekrek, sponsor olan işletmelerin isimlerini damatlığının ön, arka ve kol kısımlarına yerleştirdi.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 4

DAVETLİLER ADETA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Çiftin alkışlar eşliğinde salona giriş yaptığı sırada damadın üzerindeki yazılar davetlilerin dikkatini çekti. Damatlığın farklı bölümlerinde çeşitli firmaların isimlerini gören davetliler adeta şaşkına döndü.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 5

Ramazan Bekrek, bu yöntem sayesinde düğün masraflarının yaklaşık dörtte birini karşıladığını belirtti.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 6

"20 FİRMA SPONSOR OLDU"

Sıra dışı fikrin yurt dışındaki örneklerden ilham alınarak ortaya çıktığını söyleyen Bekrek, "Türkiye'de bildiğim kadarıyla daha önce yapılmadı. Toplam 20 kadar firma sponsorum oldu. Düğün masraflarımızın yaklaşık dörtte biri karşılandı" dedi.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 7

Eşinin de projeye destek verdiğini belirten Bekrek, "Gülen var, ilginç bulan var, farklı tepkiler verenler var ama dikkat çekici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 8

"İYİ Kİ DESTEK VERMİŞİM"

Gelin Pınar Abas ise ilk duyduğunda fikri farklı bulduğunu ancak daha sonra eşine destek verdiğini söyledi. Abas, "Arkadaşlarım şaşırdı ama ben eşimin yanında durmayı tercih ettim. Bence farklı ve orijinal bir fikir oldu" diye konuştu.

Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu 9
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin