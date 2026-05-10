Düğün masrafına sıra dışı çözüm: Damatlığı reklam panosuna çevirdi, 20 firma sponsor oldu

"20 FİRMA SPONSOR OLDU" Sıra dışı fikrin yurt dışındaki örneklerden ilham alınarak ortaya çıktığını söyleyen Bekrek, "Türkiye'de bildiğim kadarıyla daha önce yapılmadı. Toplam 20 kadar firma sponsorum oldu. Düğün masraflarımızın yaklaşık dörtte biri karşılandı" dedi.

Eşinin de projeye destek verdiğini belirten Bekrek, "Gülen var, ilginç bulan var, farklı tepkiler verenler var ama dikkat çekici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ DESTEK VERMİŞİM" Gelin Pınar Abas ise ilk duyduğunda fikri farklı bulduğunu ancak daha sonra eşine destek verdiğini söyledi. Abas, "Arkadaşlarım şaşırdı ama ben eşimin yanında durmayı tercih ettim. Bence farklı ve orijinal bir fikir oldu" diye konuştu.