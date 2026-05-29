Yasa dışı bahis sitelerine yapay zeka kıskacı! Bakanlık yeni sistemi devreye aldı

Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerinin tespit edilip engellenmesi için yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri aktif olarak kullanılıyor. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Çevrimiçi Kumar ve Yasadışı Bahis" raporu devlet kurumlarının siber suç ağlarına karşı yürüttüğü mücadelede kullanılan yeni yöntemleri ve bahis bağımlılığını artıran dijital tuzakları ortaya koydu.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ YAPAY ZEKAYLA AVLANIYOR

Rapora göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yasa dışı bahis ağlarını çökertmek için iş birliği yapıyor. Ayrıca, bilişim sistemleri üzerinden işlenen yasa dışı bahis suçlarına karşı yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerden yararlanılıyor.

Alan adı değişikliği yaparak hizmet vermeye devam eden sunucuları tespit edebilmek için derin paket incelemesi (DPI), ağ analizleri ve otomasyon sistemleri kullanılıyor. Aynı IP üzerinden hizmet veren yasa dışı sitelere erişim otomatik olarak kesilebiliyor.

İnternet ortamı düzenli olarak taranarak bahis sitelerinin sıkça kullandığı tasarım şablonları ve belirli kod blokları tespit ediliyor. Sosyal medya platformları üzerinden bahis sitelerinin reklamını yapan içerik üreticileri ve hesap yöneticileri de sıkı takip altında tutuluyor.