Tatil dönüşü yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yağışlar ne zaman bitecek?
Yurdun dört bir yanı yağışlı havaların etkisi altındayken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tatil sonrası yola çıkacak vatandaşları uyardı. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yarın akşam saatlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Tek, "Batı bölgelerimizde ise yağışlar artık etkisini kaybetmiş olacak" ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge, il il son hava durumu tahminleri...
Vatandaşlar hem Kurban Bayramı coşkusunu hem de tatil heyecanını birlikte yaşarken, Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak yağışların şiddetini artırması beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de A Haber canlı yayınında son hava durumu tahminlerini paylaştı.
Yağışların etkisini sürdüreceği bölgelere dikkat çeken Adil Tek, "Kuzeyden gelen serin hava ve soğuk cephe geçişiyle birlikte yurdun orta ve doğu kesimlerinde yağışları daha fazla görmeye başladık. Samsun ile Ordu arasında kuvvetli yağış varken, Rize ve Trabzon çevrelerinde yağmur devam ediyor. Doğu Karadeniz genelinde gece saatlerinde etkisini artıracak bu yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor" sözleriyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Tek, Doğu Akdeniz için de benzer bir tablo çizerek, "Öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların biraz daha etkili olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
BAYRAMIN SON GÜNÜNE DİKKAT: DÖNÜŞ YOLUNDA HAVA NASIL OLACAK?
Kurban Bayramı'nın son gününde de yağışların bazı bölgeleri terk etmeyeceği öngörülüyor. Bayram tatili dönüşü trafiğe çıkacak vatandaşlar için tahminlerini paylaşan Tek, "Bayramın son günü olan yarın (30 Mayıs 2026 Cumartesi günü) Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek. Yarın akşam saatlerinde özellikle Rize ve Artvin çevresindeki kuvvetli yağışlara dikkat edilmeli. Batı bölgelerimizde ise yağışlar artık etkisini kaybetmiş olacak" dedi.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
Megakentteki hava durumuna da değinen Adil Tek, "İstanbul'da bugün yağıştan kaynaklı büyük bir zorluk yaşanmayacak, hafif ara geçişler olabilir ancak öğleden sonra hava daha çok açacak. Sıcaklıklar dünle kıyaslandığında biraz düşerek 23-24 derece civarında seyredecek. Bu gece ise 16 dereceleri göreceğiz" şeklinde konuştu.
ASIL YAZ SICAKLARI NE ZAMAN GELİYOR?
Avrupa'daki kavurucu sıcakların Türkiye'ye yansıması ve önümüzdeki haftanın beklentileri hakkında da konuşan Tek, "Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz 'Omega' yapısı tekrar oluşuyor. İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere hattında sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıkarken, bu durum bize kuzeyden serin hava akışını destekliyor. Bu yıl çok aşırı sıcak hava dalgalarına maruz kalmayacağız gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta İstanbul'da 30 derece ve üzerini göreceğiz ancak 36-37 derecelik ekstrem sıcaklıklar şu an için yakın görünmüyor" ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ 8 İLİ SARI KODLA UYARDI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs 2026 tarihine yönelik hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Meteoroloji'den gelen son verilere göre ülke genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Raporda Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yer oluyor. İşte bölge bölge, il il son hava durumu tahminleri: