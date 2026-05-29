Tatil dönüşü yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yağışlar ne zaman bitecek?

Vatandaşlar hem Kurban Bayramı coşkusunu hem de tatil heyecanını birlikte yaşarken, Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak yağışların şiddetini artırması beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de A Haber canlı yayınında son hava durumu tahminlerini paylaştı.

Yağışların etkisini sürdüreceği bölgelere dikkat çeken Adil Tek, "Kuzeyden gelen serin hava ve soğuk cephe geçişiyle birlikte yurdun orta ve doğu kesimlerinde yağışları daha fazla görmeye başladık. Samsun ile Ordu arasında kuvvetli yağış varken, Rize ve Trabzon çevrelerinde yağmur devam ediyor. Doğu Karadeniz genelinde gece saatlerinde etkisini artıracak bu yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor" sözleriyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Tek, Doğu Akdeniz için de benzer bir tablo çizerek, "Öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların biraz daha etkili olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.