Tatil dönüşü yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yağışlar ne zaman bitecek?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Yurdun dört bir yanı yağışlı havaların etkisi altındayken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tatil sonrası yola çıkacak vatandaşları uyardı. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yarın akşam saatlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Tek, "Batı bölgelerimizde ise yağışlar artık etkisini kaybetmiş olacak" ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge, il il son hava durumu tahminleri...

Vatandaşlar hem Kurban Bayramı coşkusunu hem de tatil heyecanını birlikte yaşarken, Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak yağışların şiddetini artırması beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de A Haber canlı yayınında son hava durumu tahminlerini paylaştı.

METEOROLOJİ UZMANI TARİH VERDİ: SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

Yağışların etkisini sürdüreceği bölgelere dikkat çeken Adil Tek, "Kuzeyden gelen serin hava ve soğuk cephe geçişiyle birlikte yurdun orta ve doğu kesimlerinde yağışları daha fazla görmeye başladık. Samsun ile Ordu arasında kuvvetli yağış varken, Rize ve Trabzon çevrelerinde yağmur devam ediyor. Doğu Karadeniz genelinde gece saatlerinde etkisini artıracak bu yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riski bulunuyor" sözleriyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Tek, Doğu Akdeniz için de benzer bir tablo çizerek, "Öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların biraz daha etkili olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYRAMIN SON GÜNÜNE DİKKAT: DÖNÜŞ YOLUNDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın son gününde de yağışların bazı bölgeleri terk etmeyeceği öngörülüyor. Bayram tatili dönüşü trafiğe çıkacak vatandaşlar için tahminlerini paylaşan Tek, "Bayramın son günü olan yarın (30 Mayıs 2026 Cumartesi günü) Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek. Yarın akşam saatlerinde özellikle Rize ve Artvin çevresindeki kuvvetli yağışlara dikkat edilmeli. Batı bölgelerimizde ise yağışlar artık etkisini kaybetmiş olacak" dedi.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Megakentteki hava durumuna da değinen Adil Tek, "İstanbul'da bugün yağıştan kaynaklı büyük bir zorluk yaşanmayacak, hafif ara geçişler olabilir ancak öğleden sonra hava daha çok açacak. Sıcaklıklar dünle kıyaslandığında biraz düşerek 23-24 derece civarında seyredecek. Bu gece ise 16 dereceleri göreceğiz" şeklinde konuştu.

ASIL YAZ SICAKLARI NE ZAMAN GELİYOR?

Avrupa'daki kavurucu sıcakların Türkiye'ye yansıması ve önümüzdeki haftanın beklentileri hakkında da konuşan Tek, "Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz 'Omega' yapısı tekrar oluşuyor. İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere hattında sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıkarken, bu durum bize kuzeyden serin hava akışını destekliyor. Bu yıl çok aşırı sıcak hava dalgalarına maruz kalmayacağız gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta İstanbul'da 30 derece ve üzerini göreceğiz ancak 36-37 derecelik ekstrem sıcaklıklar şu an için yakın görünmüyor" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ 8 İLİ SARI KODLA UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs 2026 tarihine yönelik hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji'den gelen son verilere göre ülke genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Raporda Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yer oluyor. İşte bölge bölge, il il son hava durumu tahminleri:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Sakarya 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Manisa 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya'nın kıyı kesimleri hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çankırı 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Düzce 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kastamonu 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Erzurum 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

Diyarbakır 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mardin 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

