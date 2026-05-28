Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Buna göre İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, 20 il için sarı kodlu alarm verildi. Ayrıca radar görüntülerine göre İstanbul'da metrekareye yer yer 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...

Vatandaşlar hem Kurban Bayramı coşkusunu hem de tatil heyecanını birlikte yaşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin 28 Mayıs 2026 tarihli yeni raporuna göre başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte yağmur beklenirken, 20 il için de sarı kodlu alarm verildi.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'ye göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (İzmir hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların günün ilerleyen saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, geceye doğru ise Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAĞANAK İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANDI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, su dolu yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Gelişmelerle birlikte Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak üst üste uyarılarda bulundu.

Radar görüntülerinden elde edilen son verilere göre, Marmara Denizi çevresinde hareketlenen yoğun bulut ve yağış kütleleri İstanbul'a doğru ilerliyor. Kentte sıcaklıkların ani bir düşüşle en düşük 14, en yüksek 24 derece civarında seyretmesi beklenirken, metrekareye yer yer 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. MGM yetkilileri, yağış anında rüzgarın hızını artırabileceğine dikkat çekerek kısa süreli su birikintileri, ani sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

METEOROLOJİ'DEN 20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yine Meteoroloji'den gelen son açıklamalara göre kuvvetli yağış beklenen Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye ve Düzce illeri için de "sarı" kodla uyarı verildi.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin 28 Mayıs 2026 tarihli son raporuna göre bölge bölge, il il hava durumu tahminleri:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde ise Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İstanbul °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sakarya °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, (İzmir hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Denizli °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Manisa °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya merkez hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çankırı °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Bolu °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Mardin °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Siirt °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

