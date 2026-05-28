Terörsüz Türkiye için büyük hamle: Kandil’in ‘İran planı’ çöktü PKK kıskaçta
Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki baskıyı artıran Türkiye, bölgedeki aktörlerin hesaplarını bozarak PKK'yı tamamen çembere aldı. Süreçteki yavaşlamayı bitirmek adına Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisinin artırılması ve tasfiye sürecinin hızlandırılması planlanıyor.
"Terörsüz Türkiye" sürecinde, terör örgütü PKK'nın ayak sürümesi nedeniyle gözlenen yavaşlama aşılıyor. Siyonistlerin ve ABD'nin, Kürt grupları silahlandırma ve İran'da iç isyana teşvik etme planı çökünce terör örgütü; yeniden silah bırakma ve mağaraları boşaltma kulvarına girdi. Sürece ilişkin gelişmeler şöyle:
İRAN STRATEJİSİ ÇÖKTÜ
Terör örgütü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını adeta bir fırsat kapısı olarak gördü. ABD'den aldığı silahları yedekleyen örgüt, İran'daki gelişmelerin nereye evrileceğini görene kadar silah bırakıp mağaraları boşaltma sözünde ayak sürümeye başladı. Ancak Türkiye'nin kararlı tavrı ve rejimin ayakta kalacağının anlaşılması üzerine örgütün İran stratejisi çöktü.
KISKACA ALINDI
Terör örgütü; ABD'nin mesafeli yaklaşımı, Barzani ve Talabani'nin de süreçle ilgili Türkiye'ye destek vermesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan da devreye girince silah bırakma konusunda yeniden adımlar atılmaya başlandı.