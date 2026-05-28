Terörsüz Türkiye için büyük hamle: Kandil’in ‘İran planı’ çöktü PKK kıskaçta

HAZİRANDA HIZLANIR Süreçte, geçen aya oranla daha olumlu bir noktaya gelindi. Gelişmeler silahsızlanmaya doğru gidiyor. Esas hareketliliğin ise önümüzdeki ay yaşanması bekleniyor.

RAPOR HAZIRLANIYOR



Örgüt, silahların bırakılması ile mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti. Bu bilgiler ile devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek.

ETKİNLİK STATÜSÜ



AK Parti'nin görüşü, Öcalan'a resmi bir statü verilmesinin işleri hızlandırmayacağı yönünde. Bunun yerine Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkinliğinin artırılmasının, Kandil ve kuzey Suriye ile daha sık temas kurmasının daha doğru bir yöntem olacağı kanısına varıldı. Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu durumun silahsızlanmayı da hızlandırması bekleniyor.