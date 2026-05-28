Terörsüz Türkiye için büyük hamle: Kandil’in ‘İran planı’ çöktü PKK kıskaçta

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki baskıyı artıran Türkiye, bölgedeki aktörlerin hesaplarını bozarak PKK'yı tamamen çembere aldı. Süreçteki yavaşlamayı bitirmek adına Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisinin artırılması ve tasfiye sürecinin hızlandırılması planlanıyor.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde, terör örgütü PKK'nın ayak sürümesi nedeniyle gözlenen yavaşlama aşılıyor. Siyonistlerin ve ABD'nin, Kürt grupları silahlandırma ve İran'da iç isyana teşvik etme planı çökünce terör örgütü; yeniden silah bırakma ve mağaraları boşaltma kulvarına girdi. Sürece ilişkin gelişmeler şöyle:

İRAN STRATEJİSİ ÇÖKTÜ

Terör örgütü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını adeta bir fırsat kapısı olarak gördü. ABD'den aldığı silahları yedekleyen örgüt, İran'daki gelişmelerin nereye evrileceğini görene kadar silah bırakıp mağaraları boşaltma sözünde ayak sürümeye başladı. Ancak Türkiye'nin kararlı tavrı ve rejimin ayakta kalacağının anlaşılması üzerine örgütün İran stratejisi çöktü.

KISKACA ALINDI

Terör örgütü; ABD'nin mesafeli yaklaşımı, Barzani ve Talabani'nin de süreçle ilgili Türkiye'ye destek vermesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan da devreye girince silah bırakma konusunda yeniden adımlar atılmaya başlandı.

HAZİRANDA HIZLANIR

Süreçte, geçen aya oranla daha olumlu bir noktaya gelindi. Gelişmeler silahsızlanmaya doğru gidiyor. Esas hareketliliğin ise önümüzdeki ay yaşanması bekleniyor.

RAPOR HAZIRLANIYOR

Örgüt, silahların bırakılması ile mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti. Bu bilgiler ile devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek.

ETKİNLİK STATÜSÜ

AK Parti'nin görüşü, Öcalan'a resmi bir statü verilmesinin işleri hızlandırmayacağı yönünde. Bunun yerine Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkinliğinin artırılmasının, Kandil ve kuzey Suriye ile daha sık temas kurmasının daha doğru bir yöntem olacağı kanısına varıldı. Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu durumun silahsızlanmayı da hızlandırması bekleniyor.

DEM PARTİ'YE UYARI

Öcalan'ın, son görüşmede DEM Parti heyetini uyardığı ve sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları gerektiğini belirttiği öğrenildi. DEM Parti'nin ikili oynadığı ve süreçten memnun olmadığı için ayak sürüdüğü kulislerde konuşuluyordu. DEM Parti'nin bundan sonra hem örgüt üzerinde baskı kurma hem de süreci tabana anlatma konusunda daha fazla inisiyatif alacağı belirtiliyor.

