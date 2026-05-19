AK Parti'de MKYK günü! İşte gündemdeki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı için Genel Merkez'e beklenenden bir saat erken geldi. Kurmayları ve bakanların da hazır bulunduğu kritik zirvenin masasında; 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında TBMM'deki yasal düzenlemeler, İsrail'in Özgürlük Filosu'na yönelik hukuk tanımaz saldırıları, çocukları korumayı hedefleyen yeni sosyal medya düzenlemeleri ve AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları yer alıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Başkan Erdoğan'ın MKYK üyeleri üzerinden tüm teşkilata vereceği net mesaj ise "Sahada olun" şeklinde.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.30'da başladı. BAŞKAN ERDOĞAN BİR SAAT ERKEN GELDİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde hareketli dakikalar yaşandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, saat 16.30'da başlaması planlanan kritik zirve öncesinde Başkan Erdoğan, tam bir saat erken gelerek genel merkeze giriş yaptı. AK PARTİ MKYK'NIN GÜNDEMİNDE NELER VAR? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, kritik toplantı öncesi AK Parti Genel Merkezi'nden son gelişmeleri anbean izleyicilere aktardı. Hareketli dakikaların yaşandığı dakikalara dikkat çeken Hacıalioğlu, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan genel merkeze gelmiş durumda. Aslında MKYK toplantısı 16.30'da başlayacaktı ancak bir saat öncesinden Başkan Erdoğan genel merkeze geldi" ifadelerini kullandı. Masadaki en önemli başlıklardan birinin terörle mücadele olduğunu belirten Hacıalioğlu, "Önemli konu başlıkları var. 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlayalım dilerseniz. Bu statü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz, yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar devam etmekte. Bu kapsamın MKYK toplantısında ele alınması ve değerlendirilmesi bekleniyor" sözleriyle aktardı.

İşgalci İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı İSRAİL'İN ZULMÜ VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MASADA

Toplantının sadece iç siyasete değil, bölgedeki sıcak çatışmalara da odaklandığını vurgulayan Hacıalioğlu, "Küresel ve bölgesel konuların ele alınması... Somut Filosu'na İsrail'in saldırısı ve aslında uluslararası sularda hukuka aykırı müdahalesi biliyorsunuz gündemde. Bunun da yine MKYK toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. İç siyasette aile yapısını ilgilendiren konulara da değinen muhabirimiz, "İç gündeme ilişkin, sosyal medya düzenlemesine ilave yapılacak ek tedbirler ve çocukların korunması gibi konu başlıklarının yine MKYK toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor" sözleriyle aktardı.

İSTANBUL'DA MİTİNG HAVASINDA ETKİNLİK

AK Parti'nin siyaset sahnesindeki 25 yıllık güçlü yolculuğunun da toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu dile getiren Hacıalioğlu, "AK Parti'nin 25. yılı. Ağustos ayında İstanbul'da aslında miting havasında bir etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan bu konuyu da MKYK üyeleriyle yine görüşecek" ifadelerini kullandı. Hazırlıkların hem sloganlar hem de içerik bağlamında çok yönlü sürdüğünü vurgulayan Hacıalioğlu, "Türk siyasi tarihi açısından AK Parti'nin bulunmuş olduğu konum oldukça önemli ve dikkat çekici. Bu 25. yıl etkinlikleri için de oldukça kapsamlı bir hazırlık içerisinde olunduğunu belirtmekte fayda var" sözleriyle aktardı.