Acemi kasap elini kıyma makinesine kaptırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Nevşehir'de kurban eti çekerken elini kıyma makinesine kaptıran esnaf Tayfur Saygılı yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında İbrahimpaşa Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Mahallede kurban eti çeken esnaf Tayfur Saygılı, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.

Parmağını makineden kurtaramayan Saygılı için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi et makinesini iş makinesiyle keserek Saygılı'nın sıkışan elini kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Saygılı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

