Pes dedirten kurbanlık operasyonu! Boğayı 6 kat çıkarıp terasta kestiler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaş, kurbanlık boğayı 6 katlı apartmanın terasına çıkararak keserken, boğanın merdivenlerden kat kat yürütüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BOĞAYA 6 KATLIK "TERAS YOLCULUĞU"

Olay, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaş, satın aldığı kurbanlık boğayı apartmanın terasında kesmeye karar verdi. Bunun üzerine tonlarca ağırlığındaki hayvan, apartmanın merdivenlerinden kat kat yukarı çıkarıldı.

Görenlerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen boğa, herhangi bir direnç göstermeden teras katına ulaştı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Apartman sakinleri ve çevrede bulunan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında cep telefonlarına sarıldı. Boğanın 6 kat boyunca merdiven çıkması saniye saniye kaydedildi.