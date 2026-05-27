Fetih ruhu Haliç'te canlanıyor! Başkan Erdoğan İstanbullularla bayramlaşacak

Özdemir, programla ilgili yaptığı çağrıda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı'mıza sizleri ailelerinizle birlikte davet ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yayımladığı video mesajla İstanbulluları programa davet etti. Bayramların kardeşlik, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Özdemir, İstanbul'da yaşayan vatandaşların bayram sevincini hep birlikte yaşayacağını vurguladı.

Kurban Bayramı'nın manevi atmosferi ile İstanbul'un Fethi'nin tarihi heyecanı bu yıl aynı meydanda buluşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı", 29 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

FETİH COŞKUSU VE BAYRAM SEVİNCİ BİR ARADA

Program kapsamında Cuma namazı Haliç Kongre Merkezi'nde kılınacak. Namazın ardından kongre merkezi bahçesinde düzenlenecek etkinliklerde hem Kurban Bayramı'nın manevi iklimi hem de İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünün coşkusu yaşanacak.

Özdemir mesajında ayrıca Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar gönlü mahzun tüm mazlumların dualarda olduğunu belirterek, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında duran güçlü bir vicdan olmaya devam ettiğini ifade etti.

HALİÇ'TE DEV KUTLAMA

Kutlama programında sanatçı Azerin konser verecek, mehteran gösterileri sahnelenecek ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İstanbul'un tarihi hafızasını ve fetih ruhunu yansıtacak programa kentin dört bir yanından yoğun katılım bekleniyor.

Tarihi fetih ruhunun bayram sevinciyle buluşacağı Haliç'teki büyük buluşma, İstanbul'da Kurban Bayramı'nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.