Kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere ağır ceza

İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan kamyonet sürücülerine toplam 626 bin 189 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 18-26 Mayıs tarihlerinde TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında kaçak kurbanlık hayvan taşımacılığına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kamyonet sürücüleri durdurularak, araçlar kontrol edildi. Kontrollerde görülen 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan muhafaza altına alındı. Sürücülere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 lira para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken, denetimlerin sürdüğü bildirildi.