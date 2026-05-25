Firari Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkıyor

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden olan ve firari Umut Altaş, New York'ta yakalanmasının ardından yargı sürecine dahil oluyor. Hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Altaş'ın, 26 Mayıs salı (yarın) günü New York Güney Bölge Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıkması bekleniyor.

Manhattan'daki Federal Plaza'dan teslim alınan şüpheli Altaş, işlemlerinin devamı için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) bağlı bir gözlem merkezine nakledilecek. Türkiye Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar neticesinde, iade sürecinin alışılmışın dışında bir hızla ilerlediği belirtiliyor.

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar, mahkemede iadeye dair beyanı alınacak olan Umut Altaş'ın vereceği cevaplar, Türkiye'ye gönderilme sürecinin takvimini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor. Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın mahkemede iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor. Duruşmada Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmeyi kabul edebileceği değerlendiriliyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Gülistan Doku soruşturmasında aralarında eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.