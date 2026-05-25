Başkan Erdoğan’dan Milli Aile Haftası mesajı: Çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, ailenin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"ÇABALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir

Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."