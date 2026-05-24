Başkan Erdoğan takdir yetkisini kullandı! İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında geçtiğimiz günlerde alınan eğitim izninin kaldırılması kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle geri çekildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla üniversitenin yeniden açıldığı müjdesi verilirken, kararın arka planında binlerce öğrenci ve ailenin mağduriyetini önleme hassasiyetinin yattığı vurgulandı. Kararın, Başkan Erdoğan’ın takdir yetkisini kullanarak insani hassasiyet çerçevesinde öğrenci ve ailelerin mağduriyet yaşamaması adına okulu yeniden faaliyete geçirmesiyle alındığı belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eğitim izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemeyle birlikte üniversitenin yeniden açıldığı duyuruldu.
YÖK RAPORU BAŞKAN ERDOĞAN'IN MASASINDAYDI
İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili süreci yakından takip eden devletin zirvesi, titiz bir çalışma yürüttü. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan kapsamlı kayyum raporu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Bu raporla birlikte, üniversitenin faaliyetlerinin durdurulması halinde eğitim hayatı sekteye uğrayacak olan binlerce öğrencinin ve çocuklarının geleceği için endişe duyan ailelerin talepleri de en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.
MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ADIM ATILDI
Üniversitenin yeniden açılmasına ilişkin alınan kararın ardından bazı çevreler farklı iddiaları gündeme taşırken, sürecin arka planında öğrenci ve ailelerin mağduriyet yaşamaması adına yürütülen değerlendirmelerin etkili olduğu belirtildi.
Kararın, Başkan Erdoğan'ın takdir yetkisini kullanarak insani hassasiyet çerçevesinde öğrencilerin eğitim hakkının korunması ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: EĞİTİME DEVAM KARARI
Eğitim camiasında büyük yankı uyandıran kararın ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemeyle faaliyetlerine kaldığı yerden devam etme hakkı kazandı.
Alınan bu son karar, hem üniversite bünyesindeki akademik kadro hem de öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken; devletin, öğrencilerin ve ailelerin geleceğini güvence altına alan "mağduriyete geçit yok" duruşu bir kez daha tescillenmiş oldu.