Başkan Erdoğan takdir yetkisini kullandı! İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında geçtiğimiz günlerde alınan eğitim izninin kaldırılması kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle geri çekildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla üniversitenin yeniden açıldığı müjdesi verilirken, kararın arka planında binlerce öğrenci ve ailenin mağduriyetini önleme hassasiyetinin yattığı vurgulandı. Kararın, Başkan Erdoğan’ın takdir yetkisini kullanarak insani hassasiyet çerçevesinde öğrenci ve ailelerin mağduriyet yaşamaması adına okulu yeniden faaliyete geçirmesiyle alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eğitim izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemeyle birlikte üniversitenin yeniden açıldığı duyuruldu.

YÖK RAPORU BAŞKAN ERDOĞAN'IN MASASINDAYDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili süreci yakından takip eden devletin zirvesi, titiz bir çalışma yürüttü. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan kapsamlı kayyum raporu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Bu raporla birlikte, üniversitenin faaliyetlerinin durdurulması halinde eğitim hayatı sekteye uğrayacak olan binlerce öğrencinin ve çocuklarının geleceği için endişe duyan ailelerin talepleri de en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ADIM ATILDI

Üniversitenin yeniden açılmasına ilişkin alınan kararın ardından bazı çevreler farklı iddiaları gündeme taşırken, sürecin arka planında öğrenci ve ailelerin mağduriyet yaşamaması adına yürütülen değerlendirmelerin etkili olduğu belirtildi.

Kararın, Başkan Erdoğan'ın takdir yetkisini kullanarak insani hassasiyet çerçevesinde öğrencilerin eğitim hakkının korunması ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: EĞİTİME DEVAM KARARI

Eğitim camiasında büyük yankı uyandıran kararın ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemeyle faaliyetlerine kaldığı yerden devam etme hakkı kazandı.

Alınan bu son karar, hem üniversite bünyesindeki akademik kadro hem de öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken; devletin, öğrencilerin ve ailelerin geleceğini güvence altına alan "mağduriyete geçit yok" duruşu bir kez daha tescillenmiş oldu.

EĞİTİMDE KESİNTİSİZ DEVAM KARARI

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeniden kapılarını açmasıyla ilgili süreci değerlendiren YÖK Başkanı Erol Özvar, Başkan Erdoğan'ın eğitim ve öğretimin aksamaması yönündeki kararlılığını vurguladı. Özvar, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürekli olarak devam edecek." ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte binlerce öğrencinin eğitim hayatının güvence altına alındığına dikkat çekildi.

AİLELERİN REFAHI VE ÇALIŞANLARIN HAKLARI ÖNCELİK OLDU

Kararın arka planında yatan toplumsal hassasiyetlere değinen Özvar, Başkan Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi milletin beklentilerini gözettiğini belirtti. YÖK Başkanı Özvar, "Cumhurbaşkanımız, seçimin eğitim değerlerinin aksamaması, ailelerimizin refahının korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreç hassasiyetiyle yeniden değerlendirmiştir." sözleriyle aktardı. Özellikle ailelerin ekonomik ve sosyal huzurunun korunmasının kararda büyük rol oynadığı ifade edildi.

"İLK KARAR ZORUNLU BİR HUKUKİ İŞLEMDİ"

Sürecin hukuki boyutuna da açıklık getiren Erol Özvar, ilk etapta alınan kararın yasal prosedürlerin bir gereği olduğunu hatırlattı. Özvar, "Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönünde güçlü irade kararı güncellenmiştir. İlk karar, yasal mevzuat çerçevesinin yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi." şeklinde konuştu.

Mevzuatın gerektirdiği adımların ardından sunulan güncel raporların, Başkan Erdoğan tarafından vatandaş lehine değerlendirildiği vurgulandı.

YÜKSEKÖĞRETİM CAMİASINA HAYIRLI OLSUN MESAJI

Başkan Erdoğan'ın her zaman halkın ve çalışanların yanında durduğunu belirten Özvar, raporlar doğrultusunda şekillenen yeni sürecin hayırlara vesile olmasını diledi. Özvar, "Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi gelişmelerin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentileriyle gözetmiştir. Alınan kararın dağılımı, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

