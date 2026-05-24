Başkan Erdoğan takdir yetkisini kullandı! İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eğitim izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemeyle birlikte üniversitenin yeniden açıldığı duyuruldu.

YÖK RAPORU BAŞKAN ERDOĞAN'IN MASASINDAYDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili süreci yakından takip eden devletin zirvesi, titiz bir çalışma yürüttü. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan kapsamlı kayyum raporu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Bu raporla birlikte, üniversitenin faaliyetlerinin durdurulması halinde eğitim hayatı sekteye uğrayacak olan binlerce öğrencinin ve çocuklarının geleceği için endişe duyan ailelerin talepleri de en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.