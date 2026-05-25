20 ilde yasa dışı bahis soruşturması! 59 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 20 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada, Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 kişi gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA 8 NİSAN'DA BAŞLADI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan yapılan eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/31784 soruşturma numaralı dosyası kapsamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik 08.04.2025 tarihinde başlanan soruşturma kapsamında 71 şahıs ve 84 GSM hattı hakkında CMK'nın 135. Maddesi kapsamında karar alınmıştır."

"Uygulanan tedbir ve yapılan fiziki takipler neticesinde Antalya ilinde 7 adet yasa dışı bahis ofisi ve 3 adet yasa dışı bahis home ofis olmak üzere toplam 10 adet yasa dışı bahis ofisi tespit edilmiştir. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme neticesinde şüphelilerin hesaplarında toplam 11.326.665.774,88 TL para hacminin olduğu tespit edilmiştir."



FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

"18.05.2026 tarihinde dosya kapsamında tespiti yapılan 183 şüpheli şahıs hakkında eş zamanlı operasyon yapılmış, 119 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında bulunduğu, 16 şüphelinin ise cezaevinde bulundukları tespit edilmiştir. Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

"Şüpheli şahısların banka hesapları ve mal varlığı değerleriyle ilgili 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Sulh Ceza Hakimliği'nden kararlar alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 59'u tutuklanmış, 51' i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 28 şüpheli serbest bırakılmıştır."