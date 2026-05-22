ahaber.com.tr Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bilgi Üniversitesi'nin eğitim faaliyetlerinin izni kaldırıldı.

Kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince yapıldığı belirtilerek "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

TMSF TARAFINDAN KAYYUM ATANMIŞTI

Can Holding'in bünyesinde bulunan Bilgi Üniversitesi, geçtiğimiz yıl eylül ayında kayyum atanmıştı.

