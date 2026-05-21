Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu'na zorla getirme kararı
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Sanık Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın ilk celsesinde mahkeme, sanık Kaftancıoğlu hakkında 'zorla getirme emri' düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.