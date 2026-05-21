İstanbul'da tarihi caminin minaresi yıkıldı
İstanbul Fatih'te bulunan Tarihi Atlamataşı Camii'nin minaresi, restorasyon ve inşaat çalışmaları sırasında vincin taşıdığı demirin çarpması sonucu kısmen yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kullanım dışı olan caminin minaresinde hasar oluştu.
Olay sabah saatlerinde Yavuz Sinan Mahallesi'nde bulunan kullanım dışı tarihi Atlamataşı Camii'nde meydana geldi. Tarihi caminin de içinde bulunduğu şantiye alanında devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları sırasında kullanılan vinçin taşıdığı inşaat demiri caminin minaresine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minare kısmi olarak yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yıkılan minare nedeniyle caminin çatısında hasar oluştuğu görüldü.
Öte yandan Atlamataşı Camii'nin, Fatih'te Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi ibadethaneler arasında yer aldığı öğrenildi. Cami, adını bulunduğu bölgede geçmişte yer aldığı belirtilen 'atlama taşı' olarak bilinen yapıdan alıyor.