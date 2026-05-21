İstanbul'da tarihi caminin minaresi yıkıldı

İstanbul Fatih'te bulunan Tarihi Atlamataşı Camii'nin minaresi, restorasyon ve inşaat çalışmaları sırasında vincin taşıdığı demirin çarpması sonucu kısmen yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kullanım dışı olan caminin minaresinde hasar oluştu.