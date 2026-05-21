Kahraman Mehmetçiğimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir yanında ve yurt dışında fedakârca görev yapan güvenlik güçlerimizin her birine ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan EFES-2026 tatbikatına katıldı (AA)

50 ÜLKEDEN BİN 300'Ü AŞKIN YABANCI PERSONEL KATILIYOR

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı, birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor.

Misafirlerimizin her birine "Türkiye'ye hoş geldiniz" diyorum. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canıgönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"ÜLKEMİZLE İLGİLİ HESAP YAPANLARIN HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan EFES tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan 1000 yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, İla-yı Kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bu yana Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkûremiz devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemali edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.