Başkan Erdoğan'dan EFES-2026 Tatbikatı'ndan dünyaya net mesaj: Ülkemizle ilgili hesap yapanların hevesleri kursaklarında kalacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en kapsamlı askeri organizasyonlarından biri olan EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü’nde tarihi açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin damga vurduğu tatbikatta dünyaya barış, istikrar ve caydırıcılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan EFES tatbikatı, bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Kahraman Mehmetçiğimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir yanında ve yurt dışında fedakârca görev yapan güvenlik güçlerimizin her birine ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.
50 ÜLKEDEN BİN 300'Ü AŞKIN YABANCI PERSONEL KATILIYOR
Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı, birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor.
Misafirlerimizin her birine "Türkiye'ye hoş geldiniz" diyorum. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canıgönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
"ÜLKEMİZLE İLGİLİ HESAP YAPANLARIN HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"
Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan EFES tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan 1000 yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, İla-yı Kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bu yana Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkûremiz devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemali edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.
"BURADA 2500 YILLIK BİR KURMAY AKLIN TECELLİSİ VAR"
Kıymetli misafirler, yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve ilintisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla, EFES tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, Peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var.
"TÜRK ORDUSU İSTİKRARIN VE BARIŞIN ORDUSUDUR"
Şunu ifade etmek isterim ki; Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkûresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkûresini taşımaktadır. Hamdolsun, o hafızayı da, o mefkûreyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal mısrağında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenilirliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.