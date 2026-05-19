Rıza Akpolat’ın 'kara kutusu' patladı! Eşiyle yurt dışına kaçarken bavullarla yakalandı!

Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' soruşturmasında, aralarında eski belediye yöneticileri ve meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Son operasyonda, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 'kara kutusu' olarak bilinen Bülent Karakaş ile eşi Özlem Demir Karakaş’ın yurtdışına kaçmaya çalışırken ellerinde bavullarla yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski belediye yöneticileri ve meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Dün gece yapılan son dalga operasyonda gözaltına alınanlardan, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 'kara kutusu' olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı ortaya çıktı.

ELLERİNDE BAVULLARLA YAKALANDILAR

Ellerinde bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan CHP'li Karakaş çiftinin kaçmasına Yeşim Akpolat'ın aracılık ettiği ortaya çıktı. İmar operasyonundan ikinci kez tutuklanan Rıza Akpolat'ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öğrenildi.

Adli kaynaklar, Bülent Karakaş'ın Beşiktaş Belediyesi'ne ilişkin imar konularında 'çantacı' olarak kullanıldığına dair teşhisler olduğu, Rıza Akpolat'ın şahsı "yurt dışına kaçırın" diye haber gönderdiğinin öğrenildiği, müteahhitlerle görüşüp paraları toplayan kişilerden birinin de Karakaş olduğunu kaydediyor.