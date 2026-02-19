Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet lüks ve ihanet sarmalı! Özel kalemden bomba itiraf: Rıza Akpolat lüksü severdi

Duruşmaya damga vuran isim Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ oldu. Akçadağ, mahkemede yaptığı çarpıcı savunmasında, "Rıza Akpolat cezaevindeyken birisine 100 bin lira ödeme gönderdi. Ayrıca banka hesabını eski eşi kullanıyordu. Bodrum'a tatile gitmişti. Rıza Akpolat lüksü severdi ve çevresindeki kişiler de bundan eksik kalmazdı" sözleriyle belediye üst yönetimindeki yaşam tarzını gözler önüne serdi. Akçadağ, davanın gidişatını değiştirecek bir "kurgu" iddiasını da dile getirerek, "3 Ocak 2025 günü saat 15.00 civarında, Rıza Akpolat'ın savunma stratejisine ilişkin bir masa kuruldu. Akpolat'ın savunmasında her şeyi reddetmesi ve bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine kurgulandı" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: AA

5 YILDIZLI OTELLER VE ELDEN YAPILAN ÖDEMELER

Akçadağ, savunmasının devamında lüks harcamaların detaylarını paylaşırken, "KADER Derneği'nde Yeşim Akpolat'ın dernek başkanı seçilmesi üzerine kutlama yapıldı. Peki bu kutlama yemeği ne kadar tuttu? 110 bin lira. Ödemeyi şoför yaptı. Yeşim Akpolat, CHP Kadın Kolları üyeleriyle Hatay'a ziyarete gitti. Sadece bir gece kaldılar ve kaldıkları otel Hilton'du. Bunun ödemesi Rıza Akpolat tarafından yapıldı. Özellikle elden ödendi ki takip edilmesin" dedi. Basın danışmanı Altan Sancar'a yönelik harcamalara da değinen Akçadağ, "Altan Sancar, Akpolat'ın basın danışmanıydı. Ancak beyefendi hep 5 yıldızlı otellerde kalırdı ve ödemeleri Akpolat yapıyordu. Bu adama 5 ay boyunca araç tahsis edildi. Toplam 500 bin lira otel ödemesi yapılmış" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF: AA

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN "SİYASİ OYUN" İDDİASI

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ise kendisine yönelik suçlamaları reddederek bir kumpas kurulduğunu iddia etti. Abacı savunmasında, "Bazı kişiler, bu işlere bedel ödenmesi gerekiyor 'Bu bedeli Alican Abacı ödesin' dediler. Siyasi kirli bir oyun oynandı. Bana cellatlık yapmak istendi. Ayrıca Alican'ın odasında 10 milyon bölüşüldü iddiası ile ilgili benim odamda böyle bir para teslim edilmedi" sözleriyle kendini savundu.

"İHALELERDE KUSUR BULUNMADI"

Sanıklardan Gökçe Aktaş ise örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, "Benim örgüt ile bir ilgim ve bağım yoktur. Aziz İhsan benim eski işverenimdir. İhaleler açık ihale usulü olarak yapılmıştır. Soruşturma aşamasına alınan bilirkişi raporunda şirketimin almış olduğu hiçbir ihalede kusur bulunmadı" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.