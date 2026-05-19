İçişleri Bakanlığı'nda atama! 19 mülki idare amirinin görev yerinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı’nda 19 mülki idare amirine yönelik atama ve görev değişikliği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı'na Mustafa Güngör, Kırıkkale Valiliği'ne Resul Özdemir, Van Valiliği'ne Lütfullah Göktaş atanırken, çok sayıda kaymakamlık, vali yardımcılığı ve mülkiye müfettişliği görevine yeni isimler getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nda mülki idare kadrolarına yönelik yeni atama ve görev değişikliği kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında 19 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilirken, çok sayıda kaymakamlık, vali yardımcılığı, mülkiye müfettişliği ve daire başkanlığı görevine yeni isimler atandı.
|Sıra No
|Adı Soyadı
|Görev Yeri
|Unvanı
|1
|Mustafa Güngör
|Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı
|Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı
|2
|Mesut Tabakcıoğlu
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|3
|Resul Özdemir
|Kırıkkale Valiliği
|Vali Yardımcısı
|4
|Bünyamin Karaloğlu
|Kütahya / Simav Kaymakamlığı
|Kaymakam
|5
|Lütfullah Göktaş
|Van Valiliği
|Vali Yardımcısı
|6
|Doğan Kemelek
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|7
|Hamit Genç
|Ankara / Akyurt Kaymakamlığı
|Kaymakam
|8
|Yusuf Turan
|Şanlıurfa / Eyyübiye Kaymakamlığı
|Kaymakam
|9
|Halil İbrahim Kazar
|Yalova / Altınova Kaymakamlığı
|Kaymakam
|10
|Orhan Yalınız
|Personel Genel Müdürlüğü
|Daire Başkanı
|11
|Ahmet Karaaslan
|Amasya / Merzifon Kaymakamlığı
|Kaymakam
|12
|Orhan Altun
|Şanlıurfa / Karaköprü Kaymakamlığı
|Kaymakam
|13
|Murat Öztürk
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|14
|İsmail Demir
|Denizli / Tavas Kaymakamlığı
|Kaymakam
|15
|Cevdet Bakkal
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|16
|Ekrem Çeçen
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|17
|Halid Yıldız
|Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
|Mülkiye Müfettişi
|18
|Ahmet Solmaz
|Antalya / Kemer Kaymakamlığı
|Kaymakam
|19
|Mustafa Akın
|Hakkari / Yüksekova Kaymakamlığı
|Kaymakam
KIRIKKALE VALİSİ RESUL ÖZDEMİR KİMDİR?
Resul Özdemir, 1984 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesinden mezun oldu. Siyasi kariyeri boyunca birçok bakanlığa bağlı birimlerde görev yapmıştır. 2025 yılında Kırıkkale Valiliği'nde Vali Yardımcılığı makamında bulunan Özdemir, Resmi Gazete'de yayımlanan 19 Mayıs 2026 tarihli karara göre Kırıkkale Valiliği görevine getirildi.
VAN VALİSİ LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR?
Lütfullah Göktaş, Mersin İli, Erdemli İlçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 2009 yılında Maliye Bakanlığı Devlet Muhasebe Uzman Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak yaklaşık iki yıl bu görevi sürdürdü. 2010 yılında Mülki İdare mesleğinde Karaman Valiliğinde 100. Dönem Kaymakam Adayı olarak görevine başladı.
1 yıl süreyle İngiltere Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimini tamamladı. Altınekin, Şaphane, Karakoyunlu ve Sarayönü ilçelerinde Kaymakamlık, Iğdır-Merkez Halfeli Belde Belediye Başkan V. görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Göktaş, 19 Mayıs tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki karar çerçevesinde Van Valiliği'ne atandı.