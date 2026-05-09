Atama Kararları Resmi Gazete’de! SPK’da yeni Kurul Başkanı Mahmut Sütçü oldu

9 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla birçok kurumda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararlara göre Adli Tıp Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlara yeni atamalar yapıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NA YENİ BAŞKAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı görevine Hızır Aslıyüksek atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.

SPK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

Sermaye Piyasası Kurulu'nda dikkat çeken görev değişiklikleri yapıldı. Kurul Başkanlığına Mahmut Sütcü getirilirken, Ahmet Aksu ikinci başkanlığa, Yusuf Sünbül ise kurul üyeliğine atandı.

KAMU GÖZETİMİ KURULU'NDA ATAMALAR

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nda da yeni isimler görevlendirildi. İbrahim Ömer Gönül kurul başkanlığına atanırken, Adi Serdar Üstünsalih kurul üyeliğine getirildi.

TÜİK VE MERKEZ BANKASI'NDA YENİ İSİMLER

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

MSB'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı'nda yayımlanan kararda ise Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı'nın görevden alındığı belirtildi. Boşalan göreve Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

YTB BAŞKAN YARDIMCILIĞINA AHMET ALEMDAR

Öte yandan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığı görevine Ahmet Alemdar'ın getirildiği açıklandı.

Söz konusu atamalar, 8 Mayıs 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında yürürlüğe girdi.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyürek (Fotoğraf: Adli Tıp Kurumu Resmi Sitesi) Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyürek (Fotoğraf: Adli Tıp Kurumu Resmi Sitesi)

DR. ÖĞR. ÜYESİ HIZIR ASLIYÜKSEK KİMDİR?

Dr. Hızır Aslıyüksek, 1973 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. Bayırcık İlkokulu'nda başladığı ilkokulun son yılını Ardeşen Merkez İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ardeşen İmam Hatip Lisesi orta kısmından (1987) ve Ardeşen Lisesi'nden (1991) mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1997 yılında mezun oldu.

Şişli Belediyesi (1997) ve Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde (1997-2000) pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Aslıyüksek, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans eğitimi (1997-2000) aldı. 1999 yılında Adli Tıp Kurumu'nun açtığı adli tıp uzmanlığı sınavını kazanan Dr. Aslıyüksek, 2003 yılında "Adli Tıp Kurumu İşleyişinin Analizi" başlıklı uzmanlık tezi ile adli tıp ihtisasını tamamlayarak Adli Tıp Uzmanı unvanını aldı.

2003-2004 yıllarında Birinci ve İkinci İhtisas Kurulu Uzmanı; 2004 yılında Malatya Grup Başkanlığı'nda Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hızır Aslıyüksek, askerlik görevini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda (2004-2005) yaptı. 2005-2006 yıllarında Eyüp, İstanbul, Fatih ve Gaziosmanpaşa Adli Tıp Şube müdürlüklerinde, 2006-2007 yıllarında Üçüncü İhtisas Kurulu'nda görev yaptı.

2007-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "Başhekim Yardımcısı" olarak görev yapan Dr. Hızır Aslıyüksek, 2009-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sağlık İşlerinden Sorumlu Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Yardımcı Doçent Dr. olarak İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'ne atanan Dr. Aslıyüksek, 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda görev yaptı. Ayrıca Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tıp Hukuku Anabilim Dalında, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programında Adli Tıp, Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik, Adli Tıp ve Hekim Hatalarına Yaklaşım ve Tıbbi Bilirkişilik Uygulamaları gibi dersler verdi. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'nda birçok adli tıp uzmanlık tezlerini yönetti.

11 Haziran 2011 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2020 yılında MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programından ve Anadolu Üniversitesi Adalet ön lisans programından mezun oldu.

Dr. Aslıyüksek; İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Derneği, Hekim Hakları Derneği, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Ardeşen Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ardeşen Eğitim ve Kültür Vakfı, Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı ve İlim Yayma Vakfı üyelik ve yönetimlerinde bulundu.

Dr. Aslıyüksek, 2012-2014 yıllarında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Adalet Bakanlığı Yargıda Zaman Yönetimi - Cepej-Saturn Projesi'nde ve 2012-2015 yılları arasında Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi'nde araştırmacı olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi'nde Eğitmen olarak çalıştı. Dr. Hızır Aslıyüksek'in SCI, SSCI ve alan indekslerine giren bilimsel yayınları bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Hızır Aslıyüksek, 29.01.2022 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü (Fotoğraf: Turizm Şurası Resmi Sitesi) Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü (Fotoğraf: Turizm Şurası Resmi Sitesi)

MAHMUT SÜTÇÜ KİMDİR?

1968 yılında Samsun/Bafra'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya'da tamamlamıştır. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümümden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamış olup; 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nca İngiltere'de bir yıl görevlendirilmiş olup, daha sonra sırasıyla;

2004-2005 yılları arasında Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul), bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı Vekalet, 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü Vekalet, 2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 27.02.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atanmış olup, 01.03.2016-27.01.2017 tarihleri arasında Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür. 2006-2009 öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Vergi Hukuku dersleri vermiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

SPK Başkanı İbrahim Gönül (Fotoğraf: arşiv)SPK Başkanı İbrahim Gönül (Fotoğraf: arşiv)

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini AnkaraAtatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmişti.

Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Arabacı (Fotoğraf: arşiv)Mehmet Arabacı (Fotoğraf: arşiv)

MEHMET ARABACI KİMDİR?

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğdu.1996 yılında Konya Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesi'nden ve 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl açılan giriş sınavını kazanarak 12.03.2001 tarihinde Hesap Uzman Yardımcısı olarak atandı.

Yeterlik sınavında başarı göstererek 20.04.2004 tarihinde Hesap Uzmanlığı'na atandı.2007-2009 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

2009 yılında ABD'de "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapmıştır.2010-2011 döneminde ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Evli ve bir çocuk babası olup, ingilizce bilmektedir.

