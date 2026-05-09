Atama Kararları Resmi Gazete’de! SPK’da yeni Kurul Başkanı Mahmut Sütçü oldu

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyürek (Fotoğraf: Adli Tıp Kurumu Resmi Sitesi)

DR. ÖĞR. ÜYESİ HIZIR ASLIYÜKSEK KİMDİR?

Dr. Hızır Aslıyüksek, 1973 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. Bayırcık İlkokulu'nda başladığı ilkokulun son yılını Ardeşen Merkez İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ardeşen İmam Hatip Lisesi orta kısmından (1987) ve Ardeşen Lisesi'nden (1991) mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1997 yılında mezun oldu.

Şişli Belediyesi (1997) ve Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde (1997-2000) pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Aslıyüksek, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans eğitimi (1997-2000) aldı. 1999 yılında Adli Tıp Kurumu'nun açtığı adli tıp uzmanlığı sınavını kazanan Dr. Aslıyüksek, 2003 yılında "Adli Tıp Kurumu İşleyişinin Analizi" başlıklı uzmanlık tezi ile adli tıp ihtisasını tamamlayarak Adli Tıp Uzmanı unvanını aldı.

2003-2004 yıllarında Birinci ve İkinci İhtisas Kurulu Uzmanı; 2004 yılında Malatya Grup Başkanlığı'nda Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hızır Aslıyüksek, askerlik görevini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda (2004-2005) yaptı. 2005-2006 yıllarında Eyüp, İstanbul, Fatih ve Gaziosmanpaşa Adli Tıp Şube müdürlüklerinde, 2006-2007 yıllarında Üçüncü İhtisas Kurulu'nda görev yaptı.

2007-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "Başhekim Yardımcısı" olarak görev yapan Dr. Hızır Aslıyüksek, 2009-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sağlık İşlerinden Sorumlu Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Yardımcı Doçent Dr. olarak İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'ne atanan Dr. Aslıyüksek, 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda görev yaptı. Ayrıca Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tıp Hukuku Anabilim Dalında, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programında Adli Tıp, Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik, Adli Tıp ve Hekim Hatalarına Yaklaşım ve Tıbbi Bilirkişilik Uygulamaları gibi dersler verdi. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'nda birçok adli tıp uzmanlık tezlerini yönetti.

11 Haziran 2011 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2020 yılında MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programından ve Anadolu Üniversitesi Adalet ön lisans programından mezun oldu.

Dr. Aslıyüksek; İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Derneği, Hekim Hakları Derneği, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Ardeşen Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ardeşen Eğitim ve Kültür Vakfı, Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı ve İlim Yayma Vakfı üyelik ve yönetimlerinde bulundu.

Dr. Aslıyüksek, 2012-2014 yıllarında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Adalet Bakanlığı Yargıda Zaman Yönetimi - Cepej-Saturn Projesi'nde ve 2012-2015 yılları arasında Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi'nde araştırmacı olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi'nde Eğitmen olarak çalıştı. Dr. Hızır Aslıyüksek'in SCI, SSCI ve alan indekslerine giren bilimsel yayınları bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Hızır Aslıyüksek, 29.01.2022 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.