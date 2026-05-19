Devlet temizliyor Mansur Yavaş kirletiyor! Mogan Gölü'nde atık su deşarjı | 1 milyon 678 bin TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Mogan Gölü’ne yağmur suyu hattıyla atık su deşarj edildiğini tespit etti. Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsü nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 678 bin TL ceza kesildi. Mogan Gölü’nde daha önce bakanlıklar tarafından yürütülen dip çamuru temizleme çalışmalarıyla 3,5 milyon metreküp çamur çıkarılmıştı.