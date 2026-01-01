Ankara’da hizmet yok zam var! Su kesintileri bıktırdı

"BEDAVA" VAADİNDEN 35 LİRAYA

Ankaralılara bedava ulaşım vaadi veren Yavaş, 7 yılda yapılan yüzde 940'lık zamla ulaşımı 'en pahalı' hizmet haline getirdi. Tam bilet 26 TL'den 35 TL'ye (yüzde 35 zam), öğrenci bileti 13 TL'den 17 TL'ye, tam aktarma 12.50 TL'den 17 TL'ye çıkarıldı. Şehir içindeki trafik felç olurken, otopark ücretlerine yapılan zamlar esnafı ve vatandaşı bezdirdi. 2019'da 1 TL olan BELTAŞ otopark ücretleri, bugün 250 TL'ye kadar çıktı. 7 yıldaki artış oranı yüzde 24.900 olarak tarihe geçti. Hafriyat döküm bedellerinde ise adeta "balyoz" etkisi yaratıldı. İki yıl önce 6,93 TL olan ücret, 192 TL'ye yükseltilerek yaklaşık 30 kat artırıldı. İnşaat sektörünü durma noktasına getiren bu artışlar, konut fiyatlarının da katlanmasına kapı aralıyor.

SU KESİNTİLERİ BIKTIRDI

Sabah Gazetesi'nden Tolga Özlü'nün haberine göre Ankara'da arızalar ve kuraklığın da etkisiyle su kesintileri ve basınç düşüklüğü sürüyor, özellikle son üç gündür 11 ilçede günlük 12 saate varan su kesintileri yaşanıyor.