CHP'de muhalif kanattan gövde gösterisi: Özgür Özel ve İmamoğlu'na sert eleştiri
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin öncülüğünde düzenlenen parti içi bayramlaşma programı, adeta güç gösterisine sahne oldu. Törende, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sert eleştiriler dikkat çekti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşların katılımıyla kitlesel bir bayramlaşma töreni düzenledi. Törene yüzlerce partilinin katılarak parti yönetimine sert tepkilerini açıktan dile getirmesi, genel merkezde büyük rahatsızlık yarattı.
"HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU" SLOGANLARI
Güne "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları damga vurdu. Muhalif kanadın gövde gösterisine dönüşen etkinlikte eski il başkanları Ali Özcan, Berhan Şimşek, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen ve eski milletvekili Barış Yarkadaş gibi tanınan isimler de yer aldı.
"TROLLERLE PARTİ İDARE EDİLMEZ"
Törende konuşan Berhan Şimşek'in, "CHP Silivri'den yönetilecek bir parti değil. CHP, posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Trollerle parti idare edilmez" sözleri büyük alkış aldı.
"GELECEĞİ BİZ KURACAĞIZ"
Barış Yarkadaş da genel merkeze yönelik sert eleştirilerine devam ederek "CHP'nin gerçek sahipleri olarak CHP'nin geçmişine sahip çıkıyoruz, 'Geleceğini de biz kuracağız' diyoruz. Birilerinin CHP kimliği altında sebepsiz zenginleşmelerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar etmelerine, oy torbalarını para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
HEPSİ GÖNÜLLÜ GELDİ
Yaklaşık 6 saat süren ve parti içi önemli istişarelerin yapıldığı töreni SABAH'a yorumlayan İl Başkanı Gürsel Tekin, "Partililerimiz bayramlaşma törenimize tamamen gönüllü olarak geldiler. Kalabalığı arkamıza alma konusunda bizim hiçbir sıkıntımız yok. Partimizin 40-50 yıllık emektarları bizimle birlikteydiler. Aslında onlar en başından bu yana bizim yanımızdalar" şeklinde konuştu.
TROL HESAPLARDAN 500'Ü HİNDİSTAN'DA
Sosyal medyada trol hesaplar tarafından kendilerine yönelik saldırılara da ayrı bir parantez açan Tekin, "Bize saldıran trol hesapları araştırdık, 500'ü Hindistan kökenli çıkıyor. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Bizim ise herhangi bir trol ordumuz falan yok. Bizim bütün uğraşımız bu baba ocağını tüttürmek. Gelinen noktaya hepimiz çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.