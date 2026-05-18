Başkan Erdoğan "Şampiyon Galatasaray'ı" kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Galatasaray heyeti ve Süper Lig şampiyonluk fotoğraf çektirdi.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti.
