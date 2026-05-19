Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: Para hareketleri MASAK takibine takıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyon olduğunu belirten Gürlek, “Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Para hareketleri sırasında MASAK takibine takılmış durumda” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasa dışı bahis soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulunurken, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasıyla ilgili soruya da cevap verdi. RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANDI! 244 SAYFALIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI "SÜREÇ MASAK RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR" Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamlı bir mali incelemeye dayandığını belirten Bakan Gürlek, operasyonun arkasında ciddi bir finansal takip süreci bulunduğunu söyledi. Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandığını hatırlatan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi." Bakan Gürlek ayrıca mevcut mevzuata göre yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da yasa dışı bahis sitelerine para transferi gerçekleştiren kişilerin suç işlediğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek (Foto: ahaber.com.tr arşiv) ERİŞİM ENGELİ VE KIRMIZI BÜLTEN AÇIKLAMASI Yurt dışında bulunan firari şüphelilere yönelik hukuki süreçlerin sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, dijital platformlara yönelik erişim engelleme kararlarının da hızla uygulandığını ifade etti. Gürlek, konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı." Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini de sözlerine ekledi. NE OLMUŞTU? Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Son olarak gözaltına alınan isimler arasında Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 161 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 154 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 142 şüpheli tutuklama talebiyle, 11 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Rasim Ozan Kütahyalı ve Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.