Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı! Yasa dışı bahis soruşturmasında milyonluk para trafiği

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin Selahattin A.U. liderliğinde organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte toplam 154 kişi adliyeye sevk edildi. 144 şüpheli tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarken 10 kişi savcılıktan adli kontrol ile serbest kaldı. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanırken diğer şüphelilerin mahkemesinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi.

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca; yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 14/05/2026 tarihinde Başsavcılığımız koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyon kapsamında toplam 161 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 şahıs, emniyette tamamlanan işlemleri ve mevcut delil durumları dikkate alınarak kolluk aşamasında serbest bırakılmış, kalan 154 şüpheli şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kişinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldığı, 142 şüphelinin tutuklama talebiyle, 11 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince yapılan değerlendirme neticesinde; 135 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiş, 18 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup; dijital materyal incelemeleri, mali analizler, kripto varlık çözümlemeleri ile firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."

MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ BELGELERİYLE SORULDU

16 Mayıs Cumartesi gecesi saat 22:09'da Adana Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde imzalanan 244 sayfalık tutanakta Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında öne sürülen tüm suçlamaları reddederek hesabındaki milyonlarca liralık para hareketlerini 'kredi kartı borçlarını döndürmek' ve 'dostum Aydın Özyetgin ile KKM yatırımı' olarak savundu, soruşturmada adı geçen onlarca şahıs ve şirket için ise 'tanımıyorum bilmiyorum' ifadesini tekrarladı.

SORULARA AYNI CEVABI VERDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, milyonlarca liralık para hareketlerinin başlangıç noktası olarak 2017–2020 dönemini gösterdi. İfadesinde, "O dönemde işsizdim, ekranlara çıkamıyordum, gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine Perpa İş Merkezi'ne gittim, orada Mehmet Güneş ve Servet (Sağlam) isimli iki esnafla tanıştım" dedi.

Kütahyalı, "Aydın Özyetgin MÜSİAD üyesi, aydınlatma sektöründe bilinen itibarlı bir tüccar ve yakın arkadaşımdır. 2022–2024 ekonomisinde kur korumalı mevduat (KKM) ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Bana gel, teminatın yarısını sen koy, bu işten beraber kazanalım dedi. Çok güvendiğim için gönül rahatlığıyla paramı gönderdim" dedi.

100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLAR ŞÜPHELİ HAREKET

MASAK raporları, teknik takip, dijital materyal ve kripto varlık analizleri sonucunda örgütün toplamda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi gerçekleştirdiği değerlendirildi. Tutanak boyunca Kütahyalı'nın tanıdığını söylediği tek isim, arkadaşı Aydın Özyetgin'in oğlu Batuhan Özyetgin oldu.

AİLE VE YAKIN ÇEVRE HESAPLARI



MASAK'ın 'tutara göre sıralı hesap hareketi özet tablosu'nda yüksek hacimli para hareketleri gerçekleştirilen aile ve yakın çevre isimleri sıralandı. Kütahyalı bu transferlere ilişkin açıklamalarını ifadesinde tek tek verdi.

Batuhan Özyetgin (dostu Aydın'ın oğlu): 22 işlemde 46 milyon 537 bin TL toplam işlem hacmi. Net çıkış 28 milyon 68 bin TL. Kütahyalı bu transferleri "Aydın Özyetgin ile yapmış olduğumuz yatırım işlemleri" olarak tanımladı.



Şerife Kütahyalı (annesi): 18 işlemde 27 milyon 371 bin TL hacim. "Akrabalık ilişkisi nedeniyle" yapılmış olduğunu söyledi.





Ufuk Zaimoğlu: 11 milyon 905 bin TL hacme ek olarak 100 bin USD, 66 bin USD, 6.950 ons altın ve 3.080 ons gümüş işlemleri. Kütahyalı, "Maltepe'deki evimi kendisine satmam ve dostum Aydın Özyetgin'e nakit para götürmesi için ben İstanbul dışında iken para göndermişimdir" dedi.



Pınar Ayaz (eşi): 2 işlemde 9 milyon 236 bin TL hacim ile 66.924 USD ve 10 ons altın transferi. "Akrabalık ilişkisi nedeniyle" yapıldığı söylendi.



Çiğdem Özyetgin (Aydın'ın eşi): 3 işlemde 7 milyon 289 bin TL. "Aydın Özyetgin'le yapılan yatırım kapsamında" yapıldığı belirtildi.



Sanem Öznur (yeğeni): 1 milyon 880 bin TL ile 187.150 USD ve 77.675 EUR işlemleri. Kütahyalı, "Alternatif Bank'ta yeni hesaplara yüksek faiz verildiği için onun adına hesap açıp gönderdiğim kendi paralarım" dedi.