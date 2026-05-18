Yasa dışı bahisle aylık 3 milyar dolar vurgun! Küresel bahis baronu Burak Başel
Kıbrıs’ta “ödüllü girişimci” kimliğiyle bilinen Burak Başel’in, aylık 3 milyar dolarlık yasa dışı bahis ve sanal kumar ağının kilit ismi olduğu iddia edildi. Başel’in ayrıca 13 milyon vatandaşa ait kişisel verileri yasa dışı bahis çetelerine sattığı öne sürülürken, suç örgütünün firari lideri olarak arandığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor. Operasyonda aylık 3 milyar dolarlık yasadışı bahis ve sanal kumar trafiğini yöneten uluslararası dijital finans ağı çökertildi.
13 MİLYON VATANDAŞIN KİMLİK BİLGİLERİNİ PAZARLADI
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Malta–Bulgaristan– KKTC–Dubai hattındaki sistemin kalbine girildi. Bulgaristan'daki server omurgasından ele geçirilen dev arşivden, Türkiye'deki 13 milyon 800 bin yasadışı bahis oyuncusunun tüm kimlik ve banka bilgileri ifşa oldu. Yasadışı bahis oynayanlara 400 bin TL'ye varan dev cezalar beklenirken, dev sistemi yöneten kara para baronu da deşifre oldu.
BAHİS OPERASYONUN MERKEZİNDEKİ BEYİN O ÇIKTI
Kıbrıs'ta "Ödüllü Girişimcisi" ve "FinTech Öncüsü" olarak gösterilen, Silikon Vadisi ve Dubai övgüleriyle vitrinlenen Burak Başel'in maskesi düştü. Başel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın patlattığı asrın yasadışı bahis operasyonunun tam merkezindeki beyin çıktı.
AYLIK 3 MİLYAR DOLARLIK BAHİS AĞI
Aylık 3 milyar dolarlık yasadışı bahis ağının "Kripto Beyni" olan Burak Başel, bir yanda İngiltere, Malta, BAE ve KKTC ekseninde multi- milyarder bir "teknoloji yatırımcısı" imajı çiziyor; diğer yanda ise dünya genelindeki Türk orijinli yasadışı bahis sitelerinin yüzde 80'ini besleyen devasa bir orandata (alt yapı) ağının ve kara para çarkını yönetiyor.