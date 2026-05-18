KÜRESEL SUÇ İMPARATORLUĞU

Siber birimlerinin 80 terabaytlık dijital arşivini ele geçirmesinin ardından tüm dünyada aranmaya başlanan Burak Başel'in bu küresel suç imparatorluğunu nasıl kurduğu da merak konusu oldu.

LONDRA-DUBAİ HATTINDA FİRARİ



Evli ve 3 çocuk babası olan, İngiliz ve KKTC vatandaşlığı bulunan Burak Başel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkardığı yakalama kararıyla şu an Türkiye'nin en çok aradığı siber firarilerden biri konumunda.

Bulgaristan'daki Telepoint veri merkezinden sökülen ve jandarma tarafından çözülen 80 terabaytlık kara kutu, Başel'in yürüttüğü aylık 3 milyar dolarlık kripto para, offshore ve muvazaalı e-ticaret aklama çarkını tamamen açığa çıkardı.